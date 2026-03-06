Pereira

Encuentran sin vida a recién nacido en un basurero de Pereira: tenía una herida a la altura del cuello

El comandante de Policía de esa ciudad ordenó un operativo para dar con los responsables.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 5:43 p. m.
Recién nacido fue hallado sin vida en un basurero
Recién nacido fue hallado sin vida en un basurero Foto: Redes sociales

La Policía de Pereira busca, puerta a puerta, en cámaras de seguridad y en centros médicos y hospitalarios, a los responsables de haber arrojado el cuerpo de un bebé recién nacido en un basurero del barrio Bello Horizonte, en la comuna de Cuba.

El cuerpo del recién nacido fue encontrado pasada la medianoche de este viernes, 6 de marzo, por algunos vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades.

El bebé, dijo el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, estaba envuelto en unas telas al interior de una bolsa, tenía rastros de sangre y, posiblemente, una herida a la altura del cuello.

Polémica por patrullera que agredió a su superior porque no tenía el cabello arreglado llamó la atención de Francia Márquez

Una de las evidencias de que se trataba de un recién nacido estaba en el cordón umbilical que aún tenía adherido a su cuerpo.

Pereira

En un lujoso condominio de Cerritos en Pereira fue capturado alias Cakín, cabecilla de Los Flacos

Pereira

Bus, con 20 pasajeros, se incendió en la vía Dosquebradas - Santa Rosa de Cabal

Pereira

Descubren mega laboratorio de cocaína que funcionaba en un falso emprendimiento de exportación de chocolate ubicado en Pereira

Pereira

El gota a gota y el tusi desatan guerra entre delincuentes colombianos con presencia en varios países: “Viene desde Uruguay, Panamá y Brasil”

Pereira

Diez militares heridos en indiscriminado ataque del ELN con drones cargados de explosivos en Chocó

Pereira

Tras balacera con dos ladrones, escoltas del alcalde Dosquebradas, Risaralda, frustran fleteo a una persona: iban tras una millonaria cifra

Pereira

Cayó señalado asesino del campeón panamericano de pesas Juan Esteban Peña Bolívar

Música

Amanda Miguel regresa a Colombia con su esperado ‘Él Me Mintió World Tour’: estas son las ciudades en las que se presentará

Turismo

A 20 minutos de Pereira, el paraíso natural perfecto para el senderismo y el avistamiento de aves

Política

Fuerte discusión con agentes de tránsito en Pereira dejó a candidato a la Cámara comparendos por más de $10 millones

“Como autoridad, hemos llamado a unir esfuerzos, entre ellos con la Alcaldía, para ofrecer una recompensa por información que permita dar con el paradero de estos perpetradores. También queremos enviar un mensaje a toda la comunidad: que la protección de los niños, niñas y adolescentes es nuestra prioridad y continuaremos protegiéndolos”, indicó el oficial.

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por internación en Venezuela: “Llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre mí”

Según las autoridades, el hallazgo del cuerpo habría sido realizado por una persona en condición de calle que estaba recolectando elementos en una zona de disposición de residuos, quien, al encontrar una bolsa que contenía el cuerpo del neonato, informó a las autoridades.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que fueron solicitados para el levantamiento del cadáver tomaron las primeras pistas para dar con los responsables, a su vez que lo trasladaron a Medicina Legal para determinar las condiciones en las que se produjo la muerte del menor.

Pereira
Panoramica de Pereira Foto: Carlos Pineda

Una niña de 12 años, víctima de abuso en Medellín

En las últimas horas, se conoció un grave caso de abuso sexual en Medellín. Una niña de 12 años llegó a una EPS del sector de Belén, en la comuna 16, para ser atendida durante una consulta por dolor abdominal.

Sin embargo, los médicos encontraron algo más grave: la niña estaba en embarazo y había sido víctima de abuso sexual.

Por esta razón, fue activado el código fucsia, que es el protocolo de atención a víctimas de abuso sexual, y la niña fue trasladada a la sede de Medicina Legal, en el barrio Caribe, para que fuera valorada.

Sobre el bebé, la Secretaría de Salud de Medellín confirmó que murió.

VER MÁS

Pereira

Más de Pereira

Captura de alias Cakín en Risaralda

En un lujoso condominio de Cerritos en Pereira fue capturado alias Cakín, cabecilla de Los Flacos

Incendio de bus en carreteras de Risaralda.

Bus, con 20 pasajeros, se incendió en la vía Dosquebradas - Santa Rosa de Cabal

Capturado en megalaboratorio de cocaína en Pereira.

Descubren mega laboratorio de cocaína que funcionaba en un falso emprendimiento de exportación de chocolate ubicado en Pereira

Miguel Ángel Alzate Quintero, conocido como alias Chucha, asesinado en Pereira en una presunta guerra de prestamistas gota a gota.

El gota a gota y el tusi desatan guerra entre delincuentes colombianos con presencia en varios países: “Viene desde Uruguay, Panamá y Brasil”

Así entrena un enfermero de guerra en Colombia

Diez militares heridos en indiscriminado ataque del ELN con drones cargados de explosivos en Chocó

Capturan un fletero en intento de hurto, escolta del alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, se enfrentó a los delincuentes.

Tras balacera con dos ladrones, escoltas del alcalde Dosquebradas, Risaralda, frustran fleteo a una persona: iban tras una millonaria cifra

Capturan a alias Juli, señalado asesino de el pesista Juan Esteban Peña en Pereira.

Cayó señalado asesino del campeón panamericano de pesas Juan Esteban Peña Bolívar

No se sabe nada del paradero de la presunta agresora de su propia madre.

Tragedia en Risaralda: mujer fue asesinada supuestamente por su hija tras discusión sobre la clave del wifi

Julián Eduardo Cifuentes, hombre que admitió haber asesinado al sacerdote Darío Valencia en Pereira.

Confeso asesino del padre Darío Valencia tuvo su primera audiencia en Colombia tras ser extraditado desde Francia

Noticias Destacadas