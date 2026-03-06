Encuentran sin vida a recién nacido en un basurero de Pereira: tenía una herida a la altura del cuello

La Policía de Pereira busca, puerta a puerta, en cámaras de seguridad y en centros médicos y hospitalarios, a los responsables de haber arrojado el cuerpo de un bebé recién nacido en un basurero del barrio Bello Horizonte, en la comuna de Cuba.

El cuerpo del recién nacido fue encontrado pasada la medianoche de este viernes, 6 de marzo, por algunos vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades.

El bebé, dijo el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, estaba envuelto en unas telas al interior de una bolsa, tenía rastros de sangre y, posiblemente, una herida a la altura del cuello.

Una de las evidencias de que se trataba de un recién nacido estaba en el cordón umbilical que aún tenía adherido a su cuerpo.

“Como autoridad, hemos llamado a unir esfuerzos, entre ellos con la Alcaldía, para ofrecer una recompensa por información que permita dar con el paradero de estos perpetradores. También queremos enviar un mensaje a toda la comunidad: que la protección de los niños, niñas y adolescentes es nuestra prioridad y continuaremos protegiéndolos”, indicó el oficial.

Según las autoridades, el hallazgo del cuerpo habría sido realizado por una persona en condición de calle que estaba recolectando elementos en una zona de disposición de residuos, quien, al encontrar una bolsa que contenía el cuerpo del neonato, informó a las autoridades.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que fueron solicitados para el levantamiento del cadáver tomaron las primeras pistas para dar con los responsables, a su vez que lo trasladaron a Medicina Legal para determinar las condiciones en las que se produjo la muerte del menor.

Panoramica de Pereira Foto: Carlos Pineda

