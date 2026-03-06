Polémica por patrullera que agredió a su superior porque no tenía el cabello arreglado llamó la atención de Francia Márquez

Tras la controversia que se desató en las redes sociales, por un video que se volvió viral sobre una confrontación entre una patrullera de la Policía y un superior, porque no tenía el cabello arreglado en hechos que se registraron en el departamento de Chocó, el Gobierno nacional se pronunció.

Lo hizo la vicepresidenta Francia Márquez, quien por medio de su cuenta de X, defendió a la uniformada al señalar que no se trata de un hecho aislado.

“Como mujer afrodescendiente y vicepresidenta de Colombia, rechazo con profunda indignación el acto de racismo ocurrido contra la patrullera Winy Saray Córdoba en Quibdó”, expresó la alta funcionaria.

Y manifestó: “Lo sucedido no es un hecho aislado. Es reflejo del racismo estructural, de la estigmatización y del irrespeto que durante décadas han tenido que enfrentar las mujeres afrodescendientes por su color de piel, por su cabello y por lo que representan”.

“Ninguna mujer debe ser humillada ni ridiculizada por su identidad. La dignidad de las mujeres negras no se negocia”, subrayó la vicepresidenta Francia Márquez.

También indicó: “La violencia nunca será el camino, pero tampoco podemos seguir normalizando la discriminación. Colombia debe avanzar hacia una sociedad donde el respeto y la igualdad sean una realidad para todos y todas”.

El video que se hizo viral en las redes sociales y el cual impactó a los usuarios de esas plataformas digitales, se puede apreciar la molestia de la patrullera por la petición sobre su cabello, luego se levanta de la silla y procede a agredir al superior que le estaba haciendo el reclamo.

“Patrullera, patrullera, no está peinada, estoy dando una orden”, dice el superior a la uniformada en el video.

Luego le dice: “cállese, cállese”. Hecho que molestó a la patrullera pidiéndole al superior que “no me mande a callar, me respeta, no le voy a callar”. Posteriormente se corta el video en el que se habla que hubo una agresión al parecer por parte de la uniformada.