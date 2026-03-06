Política

Polémica por patrullera que agredió a su superior porque no tenía el cabello arreglado llamó la atención de Francia Márquez

La vicepresidenta rechazó el hecho por medio de sus redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 5:04 p. m.
La vicepresidenta Francia Márquez rechazó el caso que enreda a una patrullera en el Chocó.
La vicepresidenta Francia Márquez rechazó el caso que enreda a una patrullera en el Chocó. Foto: Pantallazo al video viral que protagoniza una patrullera y foto de la Presidencia

Tras la controversia que se desató en las redes sociales, por un video que se volvió viral sobre una confrontación entre una patrullera de la Policía y un superior, porque no tenía el cabello arreglado en hechos que se registraron en el departamento de Chocó, el Gobierno nacional se pronunció.

Lo hizo la vicepresidenta Francia Márquez, quien por medio de su cuenta de X, defendió a la uniformada al señalar que no se trata de un hecho aislado.

Petro publicó foto de la escena en donde actúa junto a un actor de Hollywood en la película sobre el almirante Padilla

“Como mujer afrodescendiente y vicepresidenta de Colombia, rechazo con profunda indignación el acto de racismo ocurrido contra la patrullera Winy Saray Córdoba en Quibdó”, expresó la alta funcionaria.

Y manifestó: “Lo sucedido no es un hecho aislado. Es reflejo del racismo estructural, de la estigmatización y del irrespeto que durante décadas han tenido que enfrentar las mujeres afrodescendientes por su color de piel, por su cabello y por lo que representan”.

Política

“La gente quiere escuchar a Paloma”: Jonatan Tamayo sobre el recorrido del expresidente Uribe, Valencia y él por los rincones del país

Política

Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

Política

Leonardo Huerta, el otro profesor que quiere llegar a la Presidencia: “Le voy a ganar a Claudia López”

Política

Desde EE. UU., Gustavo Petro destapó por qué generó polémica la película del almirante Padilla: “Espero que la vean”

Mejor Colombia

Elecciones 2026: esto es lo que debe saber para votar informado este 8 de marzo

Política

La férrea defensa de Rodrigo Lara por mantener los parques de Bogotá libres de droga y el apoyo a Carolina Arbeláez en su carrera por la Cámara

Mejor Colombia

Elecciones Colombia 2026: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Política

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por intervención en Venezuela: “Llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre mí”

Política

“Me han cobrado lo de la gasolina”: entre risas, Francia Márquez respondió críticas por sus viajes a África; este fue el momento

Política

Francia Márquez dice que el “poder no la deslumbra”, pero María Fernanda Cabal le recordó sus 31 viajes al exterior y los gastos por casi 200 millones en viáticos

“Ninguna mujer debe ser humillada ni ridiculizada por su identidad. La dignidad de las mujeres negras no se negocia”, subrayó la vicepresidenta Francia Márquez.

También indicó: “La violencia nunca será el camino, pero tampoco podemos seguir normalizando la discriminación. Colombia debe avanzar hacia una sociedad donde el respeto y la igualdad sean una realidad para todos y todas”.

El video que se hizo viral en las redes sociales y el cual impactó a los usuarios de esas plataformas digitales, se puede apreciar la molestia de la patrullera por la petición sobre su cabello, luego se levanta de la silla y procede a agredir al superior que le estaba haciendo el reclamo.

Los viajes de Petro al extranjero en medio de las elecciones: Estados Unidos y Austria en la agenda

“Patrullera, patrullera, no está peinada, estoy dando una orden”, dice el superior a la uniformada en el video.

Luego le dice: “cállese, cállese”. Hecho que molestó a la patrullera pidiéndole al superior que “no me mande a callar, me respeta, no le voy a callar”. Posteriormente se corta el video en el que se habla que hubo una agresión al parecer por parte de la uniformada.

Más de Política

Paloma Valencia, Álvaro Uribe y Jonatan Tamayo

“La gente quiere escuchar a Paloma”: Jonatan Tamayo sobre el recorrido del expresidente Uribe, Valencia y él por los rincones del país

Andrés Felipe Vásquez

Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

Leonardo Huerta es candidato presidencial de la Consulta de las Soluciones.

Leonardo Huerta, el otro profesor que quiere llegar a la Presidencia: “Le voy a ganar a Claudia López”

El presidente Gustavo Petro volvió hablar de la controversia que se desató por una película que retrata la vida del almirante Padilla.

Desde EE. UU., Gustavo Petro destapó por qué generó polémica la película del almirante Padilla: “Espero que la vean”

En varias zonas del país confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.

Elecciones 2026: esto es lo que debe saber para votar informado este 8 de marzo

RODRIGO LARA

La férrea defensa de Rodrigo Lara por mantener los parques de Bogotá libres de droga y el apoyo a Carolina Arbeláez en su carrera por la Cámara

Tarjetón braille para la elección presidencial de 2022.

Elecciones Colombia 2026: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Gustavo Petro y Donald Trump

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por intervención en Venezuela: “Llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre mí”

Carolina Arbeláez liderará a la oposición en caso de que el Gobierno radique el proyecto.

Candidata a la Cámara, Carolina Arbeláez: “El problema del consumo en parques se le está saliendo de las manos a la ciudad”

Horacio Serpa es candidato al Senado del Partido Liberal.

Horacio José Serpa quiere regresar al Senado: “El Partido Liberal debe pensar hacia dónde quiere que vaya el país”

Noticias Destacadas