Francia Márquez dice que el “poder no la deslumbra”, pero María Fernanda Cabal le recordó sus 31 viajes al exterior y los gastos por casi 200 millones en viáticos

La vicepresidenta explicó las razones de su silencio y distancia con la opinión pública.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 9:13 a. m.
María Fernanda Cabal y Francia Márquez.
María Fernanda Cabal y Francia Márquez. Foto: SEMANA

La vicepresidenta Francia Márquez reapareció este lunes, 23 de febrero. Concedió una entrevista al diario El Tiempo y dijo que, contrario a lo que piensan sus contradictores, no está desaparecida, tampoco silenciada, y que sigue cumpliendo con sus labores, tendiendo puentes y abriendo caminos en los próximos seis meses que le quedan al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Márquez insistió en que es honesta, transparente y frentera y que el exceso de franqueza le ha costado políticamente. “No llegué por cálculos políticos aquí, llegué por el sueño que tienen todos los colombianos de un cambio”, afirmó.

El problema es que el cambio no se ve en el país, a juicio de varios sectores políticos, entre ellos, los que respaldaron su carrera por la Vicepresidencia en 2022.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, saluda a su llegada a la sesión plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, saluda a su llegada a la sesión plenaria de la Cumbre Celac-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025. Foto: AFP

El senador Paulino Riascos, quien hizo parte del Pacto Histórico, dijo que la vicepresidenta “se olvidó de sus raíces y de su pueblo cuando llegó al poder”.

“Tengo que decirlo: en algunos momentos, cuando fui al Gobierno a pedir respaldo de participación como partido, no como Paulino o como senador, me dijeron que hablara con Francia Márquez, la encargada del Pacífico. Sí tuvo participación política, instituciones a su cargo, las tiene pero no se han visto reflejadas en los territorios. Aquí, quien le falló al pueblo fue ella. No sé si la vetaron, pero tuvo el poder político y participativo, pero desapareció, dio papaya; desapareció, la desaparecieron, ella tuvo mucho que ver”, añadió.

Y siguió: “No toco el nombre de ella porque no me la quiero encontrar en algún lugar y discutir, porque no soy de los negros que comen negro, cada uno con su posición, pero ella debe evaluar. Según los medios, aquí al único ‘nadie’ al que le cambió la vida fue a su marido. He visto a varios medios refiriéndose a él. Si eso es así, gloria a Dios por ese ‘nadie’ al que le cambió la vida, pero los demás siguen esperando hasta hoy”.

Volviendo a la entrevista de este lunes, Márquez dijo que ella no se deslumbra por el poder que le ofrece el Estado.

Paulino Riascos y Francia Márquez.
Paulino Riascos y Francia Márquez. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: VICEPRESIDENCIA DE COLMBIA.

Ante esto, la senadora y exprecandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo: “Francia Márquez aseguró que el poder no la deslumbra. Sin embargo, en casi cuatro años de gestión se registran 31 viajes al exterior y múltiples recorridos dentro del país, sin que se evidencien resultados concretos para los colombianos”.

De izquierda a derecha: La senadora María Fernanda Cabal y la vicepresidenta Francia Márquez.
La senadora María Fernanda Cabal y la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: SEMANA/Juan Carlos Sierra

Y es que Cabal reveló que Francia Márquez ha hecho 31 viajes internacionales entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.

Los desplazamientos suman un total de 132 días fuera de Colombia, en viajes a destinos como Estados Unidos, Europa, África, el Caribe y América Latina, registrados en los sistemas institucionales de control de comisiones y gastos de viaje.

Según reportó la senadora, los documentos oficiales señalan un total de 46.579 dólares en viáticos, correspondientes a transporte, alojamiento y alimentación, conforme al rubro presupuestal de comisiones al exterior. Al cambio de hoy, 19 de febrero, tal monto equivale a 190.395.000 pesos colombianos.

