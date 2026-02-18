POLÍTICA

Paulino Riascos habla del silencio de Francia Márquez en los últimos meses del Gobierno Petro: “Parece que al único ‘nadie’ que le cambió la vida fue a su marido”

El senador también se refirió a la izquierda con la que, según él, gobernó Gustavo Petro: “Se tragaron lo que pudieron”.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 4:36 p. m.
Paulino Riascos y Francia Márquez.
Paulino Riascos y Francia Márquez. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: VICEPRESIDENCIA DE COLMBIA.

El senador de la Alianza Democrática Amplia (ADA) Paulino Riascos habló con SEMANA y se refirió a la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro, al que respaldó en la campaña del 2022, pero de quien se distanció políticamente.

Riascos habló de varios aspectos de esta administración y del papel de la vicepresidenta Francia Márquez en la última etapa del gobierno. “He visto algunas noticias donde quieren poner a mi hermana (Francia) a sacar su cabeza del lodo y dicen que está respaldando la campaña presidencial de Roy Barreras. Considero que es digna ciudadana y puede tomar una decisión política. Debe jugar con alguien, así sea con su voto. Ella verá qué rumbo toma”, dijo.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, saluda a su llegada a la sesión plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, saluda a su llegada a la sesión plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025 Foto: AFP

Y siguió: “El gancho de Gustavo Petro de ofrecerle la vicepresidencia a ella fue para que todos los negros, campesinos e indígenas, votáramos en favor de ese proyecto. Cómo íbamos a dejar a una hermana negra sola si podía ser la vicepresidenta. Como congresista la acompañé en la defensa por el Ministerio de la Igualdad, del Fondo, y le agradezco a los congresistas que me respaldaron en su defensa, pero nunca vi en qué significó. Me duele cómo terminó mi hermana Francia”.

Riascos afirmó que Márquez “se olvidó de sus raíces y de su pueblo cuando llegó al poder”.

