Joven estaba extorsionando a su mamá y le pedía millonaria suma: Así fue como se descubrió todo en Pereira

Un indignante caso se registró en Pereira después de que se conociera que un joven de 21 años estaba extorsionando a su propia madre y le exigía una alta suma de dinero.

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Todo quedó al descubierto gracias a que la víctima dio aviso a las autoridades y el Gaula de la Policía realizó un operativo en el que se capturó a dos personas.

Los hechos iniciaron hace algunos días cuando la mujer, por medio de llamadas y mensajes, recibió amenazas. Entre otras cosas, los señalados delincuentes le advertían que si no les daba dinero iban a atentar contra ella, su familia y los bienes que eran de su propiedad en Dosquebradas, Risaralda.

Estas intimidaciones se volvieron constantes y los responsables pedían 3 millones de pesos para detener la situación. Ante el miedo y la zozobra, la víctima dio un aviso rápido a las autoridades, que comenzaron a trabajar en el caso para esclarecer todo y capturar a los hombres.

Este fue uno de los capturados cuando pretendía recoger el dinero. Foto: API

De esta forma, idearon un plan junto a la víctima: ella iba a fingir que accedía a las pretensiones y les entregaría en dinero, pero en ese momento los responsables serían capturados.

De esta forma, la mujer concretó un encuentro en el que se haría la transacción, hasta allí llegó un hombre de 51 años de edad que iría a recoger la plata.

La sorpresa para el delincuente fue mayor: agentes del Gaula de la Policía lo detuvieron en ese instante. Esta persona, de acuerdo con información de las autoridades, tenía antecedentes por hurto agravado y otros delitos.

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Pero él no fue el único capturado, ya que en medio del operativo se evidenció que había un joven que estaba vigilando el pago del dinero y que sería cómplice de todo.

Este sujeto se encontraba a poca distancia del lugar al que tuvo que ir la mujer, por lo que los uniformados también lo detuvieron. Sin embargo, la incredulidad fue grande cuando la víctima confirmó que se trataba de su propio hijo, quien al parecer la estaba extorsionando.

Estos son los dos hombres capturados por el caso de extorsión. Foto: Noticias RCN

Ambos sujetos fueron esposados y conducidos para quedar a disposición de las autoridades competentes por el delito de extorsión. Al tiempo, se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer si hay más personas involucradas.