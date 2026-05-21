Vía Piedecuesta-Floridablanca: el calvario de tres horas que agota la paciencia de los conductores

La movilidad entre Piedecuesta y Floridablanca siempre ha sido un dolor de cabeza para los conductores que deben tomar este tramo, ya sea por cualquier obligación o de forma turística. Entre los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga se ha presentado una inconformidad mayor por el impacto de las más recientes obras en el flujo de vehículos del sector.

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Conductores y usuarios de la vía reportaron largos tiempos de desplazamiento desde las primeras horas del día, especialmente en sectores cercanos al intercambiador de Guatiguará y el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP). La situación ha afectado principalmente a personas que diariamente se movilizan hacia Bucaramanga por motivos laborales, académicos y médicos.

En redes sociales, algunos ciudadanos aseguraron haber permanecido atrapados hasta por más de dos horas debido a las obras de ampliación que actualmente se ejecutan sobre la autopista en jurisdicción de Floridablanca. Las filas de vehículos comienzan a extenderse desde tempranas horas y, en varios momentos, el tráfico permanece completamente detenido, sumergiendo en estrés y ansiedad a los viajeros.

SEMANA se puso en contacto con ciudadanos que utilizan este corredor vial de forma recurrente.

Primero, un policía pensionado que se mueve de forma recurrente señaló: “La vía entre Piedecuesta y Bucaramanga tiene un problema de trancón todos los días en la intersección de Floridablanca. Se demora a veces hasta dos o tres horas y es muy lenta. Y por la noche, en el regreso para Piedecuesta, también desde Cañaveral se siente el trancón".

Añadió que el problema no se limita a la zona de Piedecuesta: “De Floridablanca a Bucaramanga, el trancón se presenta desde más atrás de Cañaveral hasta Diamante 2. Es muy congestionada esa vía, no sé por qué; la gente que vive en Ruitoque Bajo sale al hacer retorno en Floridablanca, creo que son los que forman el trancón″.

Finalmente, denunció también la situación vial entre Boyacá y Bucaramanga: “Tiene un problema que es muy angosto. A veces uno tiene que esperar a que la tractomula pase y tiene que parar uno. Esa vía también está muy deteriorada entre Bucaramanga y Moniquirá (Boyacá)”.

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Por su parte, un joven estudiante comentó a este medio que “como esa vía se desprende en dos: una para ir a Florida y otra para ir a Bucaramanga, son demasiados carros para tres carriles (por ello se está haciendo la ampliación)”.

“Salgo tipo 3-4 p. m. y pasa lo mismo, gente saliendo de Floridablanca y Bucaramanga para ir a Piedecuesta. Entonces toca esperar a ver el hueco para que el carro se meta. Sí, es como tedioso, cansón y largo. Mínimo, uno siempre dura de 30 minutos a una hora y media”, afirmó.

Ante el panorama, ciudadanos pidieron a las autoridades de tránsito y a los responsables de las obras implementar medidas que permitan mejorar la movilidad mientras avanzan las intervenciones sobre la autopista. Algunos conductores también solicitaron mayor presencia de agentes viales para agilizar el flujo vehicular durante las horas pico.