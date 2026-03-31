Vehículos

Las cuatro ciudades colombianas entre las 20 más congestionadas del mundo en 2026

Un informe internacional ubicó a la capital en el ranking, pero sorprendentemente no es la peor ciudad del país en uno de los rubros principales.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

31 de marzo de 2026, 1:20 p. m.
Bogotá figura entre las 10 ciudades con peor tráfico del mundo.
Bogotá figura entre las 10 ciudades con peor tráfico del mundo. Foto: X @OmarOrostegui / Freepik / Montaje: Semana

La congestión vehicular se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las principales ciudades del mundo, especialmente en aquellas con crecimiento acelerado y alta dependencia del transporte particular. En América Latina, tres países resaltan en materia de trancones: Perú, México y Colombia.

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En nuestro país, este fenómeno ha sido constantemente un dolor de cabeza para quienes utilizan diariamente vehículos. Adicionalmente, se han buscado diferentes estrategias para mejorar este aspecto, pero, según el TomTom Traffic Index, cuatro ciudades se están “rajando”.

El estudio evalúa la cantidad de tiempo que se pierde en un embotellamiento en promedio para una persona, la velocidad promedio en hora pico y el avance promedio de un carro en 15 minutos.

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Trancones en Bogotá. Foto: SEMANA

Cantidad de tiempo que se pierde en un trancón en Colombia

En el caso de Bogotá y Medellín, el informe las ubica en el puesto 10 de las ciudades con mayores niveles de congestión, señalando que los conductores pierden una cantidad significativa de tiempo en el tráfico durante el año. Para ser específicos, un ciudadano pierde 153 horas en promedio.

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La ciudad de Cali es la que presenta los menores problemas en este punto, ya que una persona pierde 138 horas al año en la capital del Valle del Cauca.

Sin embargo, la sorpresa de este ranking es que la ciudad de Barranquilla se ubica en el puesto 7, empatada con Arequipa, Perú, y Kumamoto, Japón. Según Seasia, en ‘La Arenosa’ se pierden 154 horas en trancones a lo largo del año.

Los líderes de este medidor son Lima, Perú; Dublín, Irlanda; y Ciudad de México, México.

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Porcentaje de tráfico promedio

Este medidor analiza la diferencia de tiempo entre el flujo normal en las horas valle y el flujo pesado de las horas pico.

En esa estadística, Bogotá alcanza el séptimo lugar a nivel global. El índice de congestión llega al 69,6 %, con una velocidad promedio de apenas 18,9 kilómetros por hora en las horas más pesadas. Esto significa que en 15 minutos un conductor capitalino recorre máximo 4,7 kilómetros.

Los vehículos avanzan a poca velocidad por el limitado espacio.
Estudio pone en evidencia los problemasde movilidad en las principales ciudades de Colombia. Foto: Redes sociales / Entérate Cali

Las otras ciudades que aparecen en el top 20 son Medellín, en el puesto 11 (66.9 %); Cali, lugar 13 (65.6 %); y Barranquilla en la publicación 19 (62.8 %), lo que evidencia que el problema es estructural y se extiende a varias regiones del país.

Ciudad de México; Bengalaru, India; y Dublín son las ciudades con peor porcentaje de movilidad a nivel mundial.

Estas cifras reflejan que las estrategias para mejorar el tráfico en estas ciudades del país se han quedado cortas; es un llamado de atención para que las autoridades de movilidad reenfoquen sus medidas, en pro de disminuir los tiempos en las vías.