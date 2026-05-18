Semana de marchas en Bogotá, prepárese para trancones: esta es la agenda, según la Secretaría de Gobierno

Los bogotanos tendrán una semana compleja que podría causar traumatismos en la movilidad. Según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, habrá una agenda agitada en materia de movilizaciones, de acuerdo con la programación registrada en esa entidad, donde se deben solicitar los permisos.

La primera jornada de marchas de la semana del 19 al 23 de mayo, que además es corta por el puente festivo que está por terminar, será el 21 de mayo.

Jueves 21 de mayo

Para este día, la marcha será por la Paz entre los pueblos, guerra entre los patrones. La salida de los ciudadanos será desde las 3 de la tarde y el punto de concentración, de acuerdo con lo previsto, será la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en la localidad de Chapinero.

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Entre tanto, de acuerdo con lo informado por la Secretaría, no se estableció el destino de las movilizaciones.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Cortesía

Viernes 22 de mayo

Para el viernes, la Secretaría recibió una solicitud para la realización de un evento cultural denominado “Reivindicaciones: el cambio continúa”.

La jornada está prevista para las 5 de la tarde y podría afectar la movilidad en el centro de la ciudad, ya que el punto de concentración será la avenida Jiménez con carrera Séptima, en la localidad de La Candelaria.

Sábado 23 de mayo

La marcha sabatina registrada por la Secretaría de Gobierno se denomina “Marcha Nacional por la Vida”. Tendrá lugar a partir de las 2 de la tarde y el punto de encuentro será el Parque Nacional, en la localidad de Santa Fe, también sin un destino informado.

El transporte público es el primero que se ve afectado cuando hay movilizaciones. Foto: Tomada de las redes sociales

El llamado de la Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno confirmó que las marchas han sido convocadas desde diferentes frentes y por distintos sectores sociales, estudiantiles y ciudadanos en varios puntos de la ciudad.

Las marchas contarán con la disponibilidad de gestoras para el Diálogo Social y Derechos Humanos. Según la Secretaría, el fin último es “garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fortalecer la convivencia”.

Por ello, el llamado de la entidad distrital es a que la ciudadanía consulte de manera permanente la información actualizada de lo que va sucediendo en el transcurso de las horas en cada jornada, lo que podrá hacerse a través de canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito

Igualmente la secretaría recomienda planificar los desplazamientos con la debida antelación para evitar inconvenientes por posibles desvíos o cierres viales.

Otra de las invitaciones que hace la secretaría, dirigida a los participantes de la misma, es a que mantengan el respeto y la convivencia pacífica, por supuesto, sin dejar de ejercer el derecho a la movilización.