Colombia ha vivido por décadas una marcada historia de violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+. El arraigado machismo cultural, la instrumentalización de la violencia en el conflicto armado y una profunda discriminación institucional han puesto a los miembros de esta comunidad en la mira de los violentos.

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La sociedad colombiana ha estado regida por un fuerte conservadurismo y mandatos morales patriarcales, por lo que las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas han sido vistas como una amenaza a la estructura familiar tradicional y a los valores religiosos predominantes.

Las cifras muestran un incremento de homicidios y reflejan las múltiples violencias que siguen afectando a esta población. Foto: Colprensa

Las cifras muestran un panorama cada vez más preocupante. Recientemente la ONG Caribe Afirmativo presentó un informe sobre los asesinatos a miembros de esta comunidad. En 2025 se dispararon, pues aumentaron a 270, desde los 165 registrados en 2024. Esto significa un aumento del 63,3 %.

El dato más preocupante del informe es el que detalla que una persona de esta comunidad, fue asesinada en promedio, cada 32 horas.

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Una de las razones es la discriminación de grupos armados que ejercen el control social y los consideran indeseables. La población sexual también está expuesta a mayores riesgos, como actividades sexuales pagas, con extorsiones asociadas y microtráfico.

La discriminación, el conflicto armado y los discursos de odio continúan siendo factores de riesgo para la comunidad LGBTIQ+ en el país. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Adicional al conflicto armado, también preocupa el aumento de los discursos de odio. En América Latina se está viendo un contexto de fortalecimiento de discursos antigénero y también la radicalización conservadora.

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El estudio precisa que el problema no depende únicamente del Gobierno de turno, sino también está relacionado con iglesias, actores políticos locales, redes digitales, economías criminales y estructuras culturales profundamente conservadoras.

El informe desagrega los datos de homicidios entre los distintos grupos que hacen parte de la comunidad.

El reporte señala que hombres gais y mujeres trans concentran el mayor número de casos registrados. Foto: Cali ; Multitudinaria marcha LGTBIQ+ en la ciudad.

Los hombres gais y las mujeres trans registran las cifras más altas, con 63 y 52 casos, respectivamente.

A esto les siguen los hombres bisexuales (38)

De otro lado están las mujeres lesbianas (26)

Finalmente las mujeres bisexuales (12) y los hombres trans (9).