Ministerio de la Igualdad crea el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+

El ministro Juan Carlos Florián oficializó la nueva política del Gobierno.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 9:52 p. m.
Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.
Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad, oficializó la creación del Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

El Ministerio de Igualdad creó el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, que tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales.

El Gobierno firmó el decreto 1311 de 2025 que establece un mecanismo de gobernanza con el que se busca establecer un mecanismo que permita articular los esfuerzos institucionales para garantizar los derechos, prevenir violencias y atender las necesidades de esta población.

“Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas, las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”, apuntó el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián.

A partir de la firma de ese documento se organiza un sistema que unirá los ámbitos nacional, territorial y comunitario para que las personas que pertenecen a esa comunidad puedan tener garantía de sus derechos.

El Ministerio de la Igualdad liderará esa política social: “Con este modelo de gobernanza, se impulsa a todas las entidades que hacen parte del Gobierno Nacional a establecer acciones que permitan avanzar hacia una Colombia igualitaria, diversa y libre de discriminación, donde la diversidad sea motor de cambio y no de exclusión”, detalló la cartera en un comunicado.

El Sistema Nacional LGBTIQ+ crea una Comisión Intersectorial y el Comité Técnico y un Observatorio de Derechos de la Población LGBTIQ+.

