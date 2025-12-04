Confidenciales
Daniel Palacios propone crear “Lista Olmedo” de funcionarios corruptos
La herramienta sacaría a los señalados por corrupción del sistema financiero.
El precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios, señaló que si llega a la Casa de Nariño implementará una herramienta para dar un “castigo ejemplar” a las personas señaladas por corrupción.
Palacios prometió que crearía la “Lista Olmedo” para poner dentro de ese catálogo a las personas que han sido condenadas por corrupción en medio de sus labores como funcionarios públicos y contratistas.
Esa medida haría que los incluidos dentro de ese catálogo sean retirados del sistema financiero, lo que llevaría a que sus recursos queden congelados, sin poder hacer transacciones o sacar tarjetas de crédito.
“La corrupción es un enemigo silencioso que nos afecta a todos y es hora de que tomemos decisiones que realmente le pongan castigo a los corruptos (...) No podrán mover los recursos que le han robado al Estado y, hay que decirlo, de este Gobierno hay varios candidatos”, aseguró el precandidato.
La propuesta de la “Lista Olmedo” fue inspirada en la “Lista Clinton” que tiene Estados Unidos, donde están los nombres de las personas vinculadas con el narcotráfico.
La corrupción es un enemigo silencioso que debemos combatir con toda firmeza y vamos a darle duro a los corruptos en donde mas les duele: el bolsillo. Con la #ListaOlmedo los corruptos y sus testaferros serán vetados del sistema financiero y no volverán a dormir tranquilos. pic.twitter.com/QUk3FnNeNT— Daniel Palacios (@DanielPalam) December 4, 2025