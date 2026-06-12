El movimiento Mais se adhirió a la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ese sector político se sumó a la Alianza por la Vida, en la que diferentes grupos políticos están respaldando al candidato del Pacto Histórico que busca dar continuidad a la agenda del presidente Gustavo Petro.

“Hoy se enfrentan las fuerzas de la vida, las fuerzas que queremos la paz, la equidad social, la protección de la naturaleza, la dignidad del ser humano, la preservación de las culturas y de los pueblos originarios, con las fuerzas de la extrema derecha fascista”, comentó el candidato.

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Aunque el Mais ha sido una fuerza de izquierda, esta solo confirmó su apoyo a Cepeda cuando falta una semana para la segunda vuelta. Por eso, el candidato apuntó que “las cosas se van alineando en función de que la propuesta de defensa de la vida nos conlleva tener puntos de identidad y compromiso comunes”.