Después de diez meses de investigación, las autoridades lograron identificar al principal implicado en el asesinato de Fernanda Domicó, una mujer indígena trans que se desempeñaba como jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Dabeiba, en Antioquia.

La líder trans, fue asesinada el 25 de julio de 2025. Según la investigación adelantada por el Cuerpo Elite de la Policía Nacional de todos los colombianos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, detrás del crimen está la la subestructura criminal ‘Edwin Román Velásquez Valle’ que hace parte del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia.

La recopilación de pruebas llevó a establecer que dos hombres, conocidos con los alias de Ever y Sopla, participaron directamente en el crimen de la líder trans reconocida en esta población por su liderazgo en temas sociales y por su trabajo con las comunidades.

La Fiscalía General indicó en la investigación que Fernanda Domicó salió de su vivienda y se encontró con uno de los integrantes de la organización criminal para hacerle un reclamo sobre una situación que se estaba presentando.

En ese lugar, el hombre la atacó con un objeto contundente y un arma cortopunzante, causándole la muerte inmediata. Con total sangre fría, trasladó el cuerpo hasta inmediaciones de un riachuelo y lo abandonó en una zona boscosa. En ese punto fue encontrada por habitantes de Dabeiba que alertaron a las autoridades municipales.

Según la investigación, el móvil del crimen “tendría un trasfondo pasional”, relacionado con la negativa de la víctima ante la presión por la adquisición de estupefacientes para su pareja sentimental.

El teniente coronel. Ferney Martín Romero, subdirector de investigación criminal de la Policía indicó que durante los operativos en contra de esta estructura criminal “se logró la incautación de un importante material bélico y logístico”.

Entre estos, una pistola 9 mm, un revólver cal. 38, 7 proveedores para fusil y cerca de 500 cartuchos de diferentes calibres (5.56, 7.62 y 38). Además, se incautaron 7 radios de comunicación, 30 tablas de códigos y material de intendencia entre los que había sillas tácticas, camisetas y pañoletas con insignias de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez.

La Fiscalía General les imputó los cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, receptación y tráfico de estupefacientes. Por la gravedad de los hechos un juez de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

“Con la captura de alias ‘Ever’ y ‘Sopla’, la Policía Nacional cumple su compromiso con los líderes sociales de Antioquia. No permitiremos que los homicidios de los lideres sociales queden impunes. Seguiremos atacando de manera frontal las finanzas y el componente armado del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia”. señaló el oficial de Policía.