Ejército reporta combates contra la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, como parte de una ofensiva criminal

Durante la tarde de este lunes, 18 de mayo, la Tercera División del Ejército Nacional reportó que en zona rural de Suárez, Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, con apoyo de la Fuerza Aérea, sostienen combates contra integrantes de la estructura Jaime Martínez, como parte de una ofensiva militar orientada a neutralizar su accionar criminal.

El Ejército detalló que este grupo armado ilegal ha intentado emplear explosivos lanzados mediante rampas para generar terror y afectar a la población civil y a la Fuerza Pública.

La ofensiva militar continúa en desarrollo con apoyo aéreo y busca mantener el control territorial y proteger a la población civil. Foto: Alfonso Reina

“Enfrentan una acción legítima y contundente de nuestras tropas. La operación continúa en desarrollo para proteger a la comunidad y mantener el control territorial”, precisó la Tercera División del Ejército en su cuenta de X.

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La Columna Móvil Jaime Martínez hace parte de las disidencias de las Farc y ha sido una de las que más ataques ha perpetrado contra la población civil.

Hace algunos días, el expresidente Álvaro Uribe hizo una denuncia, asegurando que las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las Farc “están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”.

La disidencia Jaime Martínez es la que tiene mayor presencia en la zona rural alta de Jamundí. Allí controlan el negocio de la coca y las rutas del narcotráfico. Foto: afp

Además, dijo que en muchas veredas como Vilachí, La Chapa, Tres Quebradas, en Santander de Quilichao, “estos grupos armados han llegado al extremo: piden que les entreguen las actas electorales, las llenan a su amaño y los ciudadanos ni siquiera tienen que ir a votar. ¡Por Dios! Esta es la manera como el petrismo, sus aliados e Iván Cepeda se roban las elecciones”.

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La denuncia de Uribe llega semanas después de que el candidato Iván Cepeda informara, a través de un comunicado, que ha recibido datos que dan cuenta de presiones ejercidas por grupos armados de cara a las elecciones presidenciales, orientadas a incidir el voto a favor o en contra de los aspirantes a la Casa de Nariño, para el periodo 2026-2030.