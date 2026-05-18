La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer cuáles serán los barrios afectados por cortes de agua este martes, 19 de mayo de 2026.

La compañía adelanta trabajos que buscan evitar daños mayores en tuberías o accesorios de suministro de agua. Las obras de mantenimiento tienen el objetivo de mejorar el servicio en distintas localidades de la ciudad.

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Barrios con cortes el martes 19 de mayo

Este martes, habrá cortes en seis localidades de la ciudad.

Kennedy

El mantenimiento se realizará de las 10:00 a. m. hasta por 24 horas y los barrios afectados son: Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental y Ciudad Kennedy Sur.De la calle 38C sur a la avenida calle 43 sur, entre la transversal 78J y la avenida carrera 80, y de la calle 42 sur a la avenida calle 43 sur, entre la transversal 78J y la transversal 78H.

Localidades de Fontibón y Engativá

Aeropuerto El Dorado. De la calle 26 a la calle 63, entre la carrera 100 y la carrera 114. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidades de San Cristóbal y Usme

Se realizarán obras de empate de redes de acueducto que ocasionarán cortes desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas en las siguientes zonas:

Los Libertadores, Nueva Delhi, Arrayanes IV, Arrayanes VI, La Belleza, Villabel y El Pinar.De la calle 64 sur a la calle 49 sur, entre la carrera 14H este y la carrera 1.

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Localidad de Suba

En la zona se realizarán verificaciones del macromedidor, por lo que los cortes iniciarán a las 8:00 p. m. y durarán hasta por 4 horas. Los barrios afectados son:

Campanella, El Pinar de Suba, La Pradera de Suba, Turínquia II, Las Mercedes, Almendros del Norte, Compartir, Rincón de Santa Inés, Las Flores, Parques del Campo, Prados de Suba, La Campiña, Antonio Granados, Puerta del Sol, Tibabuyes, La Gaitana, Los Nogales, Miramar, La Esperanza de Suba, Lagos de Suba, Aures I y II, Nueva Tibabuyes, Rincón, El Laguito, Corinto, Altar, Villa María, Miramar, Berlín, San Pedro, Villa Cindy, Lisboa, Ciudadela Cafam y Suba Alaska.