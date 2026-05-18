Video viral captó el momento en que motociclista invade el carril exclusivo de TransMilenio: iba en contravía y terminó estrellándose

La imprudencia de algunos actores viales vuelve a generar rechazo entre los ciudadanos, luego de que se difundiera un video en el que quedaron registradas maniobras peligrosas realizadas por un grupo de motociclistas, momentos antes de provocar un aparatoso accidente.

Las imágenes dejaron en evidencia el incumplimiento de las normas de tránsito y el peligro al que se exponen tanto los conductores como los demás usuarios de la vía.

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De acuerdo con la información conocida, un grupo de motociclistas que presuntamente participaba en una rodada ingresó al carril exclusivo de TransMilenio sobre la calle 26, en Bogotá, invadiendo un espacio restringido para el sistema de transporte masivo, con el propósito de grabar contenido para redes sociales.

En el video se oye a uno de los motociclistas preguntarle al resto del grupo: “¿Por dónde nos vamos a botar?”, a lo que varios respondieron que seguirían “por allá abajo”. Segundos después, el hombre consultó si continuarían “por la Séptima”, recibiendo una respuesta positiva por parte de sus compañeros.

Los hechos ocurrieron en el carril exclusivo de TransMilenio sobre la calle 26. Foto: Alcaldía de Bogotá

Sin respetar la señal del semáforo y antes de que cambiara a verde, varios motociclistas ingresaron al carril exclusivo de TransMilenio para continuar su recorrido. Los conductores comenzaron a desplazarse en contravía por este corredor vial, realizando maniobras peligrosas mientras avanzaban a gran velocidad.

En medio del recorrido, uno de los motociclistas estuvo a punto de chocar de frente contra un articulado que circulaba por su carril. En un intento por evitar el impacto directo, el conductor realizó una maniobra brusca; sin embargo, la motocicleta terminó siendo alcanzada por el bus.

El golpe hizo que perdiera el control del vehículo y terminara estrellándose violentamente contra una pared ubicada a un costado de la vía.

El video también dejó ver el momento en que la persona que registraba las imágenes terminó colisionando contra la motocicleta accidentada y contra el hombre herido, quien permanecía tendido en el lugar tras el fuerte impacto.

Mientras tanto, otros motociclistas que transitaban por la zona se acercaron para prestarle ayuda, debido a la gravedad de las lesiones que aparentemente sufrió.

En un intento por evitar el impacto directo, el conductor realizó una maniobra brusca; sin embargo, la motocicleta terminó siendo alcanzada por el bus. Foto: Facebook Info SITP Bogotá

TransMilenio se pronunció sobre los hechos

TransMilenio rechazó de manera contundente lo sucedido y expresó su preocupación por este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la seguridad vial. La entidad señaló que no solo se compromete la integridad de quienes participan en estas maniobras, sino también la de los pasajeros del sistema, los operadores de los buses y los demás actores que transitan por las vías de la ciudad.

Con el propósito de esclarecer lo ocurrido, la empresa informó que pondrá a disposición de las autoridades toda la información necesaria para apoyar las investigaciones correspondientes. Asimismo, indicó que un ente gestor acompañará el proceso con el fin de contribuir al análisis de los hechos y determinar las posibles responsabilidades derivadas del incidente.

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La entidad también recordó que invadir los carriles exclusivos o preferenciales de TransMilenio puede acarrear sanciones económicas por la infracción C14, cuya multa supera los 604.100 pesos, además de la inmovilización del vehículo involucrado.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de situaciones a través de los canales oficiales y reiteró la importancia de mantener el respeto, la tolerancia y el cuidado de la vida de todos los usuarios de la vía y del transporte público.