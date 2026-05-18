¿Arsenal o Manchester City? Inteligencia Artificial predice quién va a ganar la Premier League

Arsenal se juega un partido crucial este lunes y en casa ante Burnley, por la fecha 37 (penúltima) de la Premier League. Los Gunners son líderes de la tabla de posiciones (79) y le sacan dos de ventaja al Manchester City (77).

¿Qué necesita Manchester City para ganarle la Premier League al Arsenal?

La ecuación está dada: Arsenal depende de sí mismo para ganar la Premier League, mientras que Manchester City asoma detrás y espera una caída de los de Arteta para pelear por el trofeo. Es una definición realmente dramática.

En la previa del juego, hay una pregunta en el ambiente: ¿Quién ganará la Premier League, Arsenal o Manchester City? Las Inteligencia Artificial respondió con base a la tabla de posiciones, la historia reciente y los partidos que les quedan a ambos.

Inteligencia Artificial: “Arsenal va a ganar la Premier League”

“Salvo una catástrofe psicológica histórica o un milagro monumental del Burnley o el Palace, Arsenal va a ganar la Premier League”, predijo Gemini ante la pregunta.

Y explicó: “La ventaja de dos puntos a estas alturas, combinada con enfrentar a un equipo ya descendido y a otro con la cabeza en una final europea, deja el destino completamente en manos de los Gunners. El City peleará como el gigante que es, pero esta vez, el norte de Londres se teñirá de rojo”.

Arsenal está a solo dos fechas, y dependiendo de su desempeño, de ser el nuevo campeón de la Premier League. Foto: Getty Images

Próximos partidos de Arsenal y Manchester City en Premier League

Arsenal

Arsenal vs. Burnley - lunes, 18 de mayo de 2026 - Emirates Stadium

Crystal Palace vs. Arsenal - domingo, 24 de mayo de 2026 - Selhurst Park Stadium

Manchester City

Bournemouth vs. Manchester City - martes, 19 de mayo de 2026 - Vitality Stadium

Manchester City vs. Aston Villa - domingo, 24 de mayo de 2026 - Etihad Stadium

Puede ser una temporada histórica para Arsenal

Además de pelear por la Premier League, Arsenal también está en la final de la Champions League. Allí enfrentará al PSG en Budapest, el 30 de mayo, a partir de las 11:00 a.m. de Colombia.

Si Mikel Arteta y los suyos logran hacerse con la Premier y la Champions, sería la temporada más importante en toda su historia. Esto porque la Liga de Campeones le da un plus diferente, y los gunners no tienen dicho trofeo en sus vitrinas.