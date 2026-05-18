Shakira no ha sido la única: famosos que han enfrentado líos con la Hacienda española; hay varias figuras icónicas del fútbol

Shakira logró ganar su batalla de ocho años contra la Hacienda española. El tribunal de la Audiencia Nacional le dio la razón a la artista barranquillera y ordenó a mediados de abril “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales”, respecto al ejercicio fiscal de 2011.

Además, instó a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros (70 millones de dólares), según una sentencia conocida este lunes, 18 de mayo de 2026.

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Tras confirmar su victoria, Shakira celebró la decisión de la justicia española, pero también lamentó que su imagen y nombre se vieran afectados por el “señalamiento público sufrido” por un fraude fiscal que “nunca” cometió.

“La propia administración (española) nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, señaló en un comunicado emitido a medios.

De Shakira a estrellas del fútbol: famosos señalados por la Hacienda española

En medio del anuncio de la absolución de Shakira por las acusaciones de fraude fiscal en España, se abre el debate sobre los famosos que, a lo largo de los años, han sido señalados por la Hacienda española, entre ellos varias figuras icónicas del fútbol.

De acuerdo con el diario El País, además de la artista colombiana, otras celebridades que han tenido que rendir cuentas con la administración pública de España incluyen nombres como el de Cristiano Ronaldo, quien a principios de 2019 logró llegar a un acuerdo con la Fiscalía y Hacienda en el que se declaró culpable de cuatro cargos de fraude fiscal a cambio de 23 meses en prisión y 18,8 millones de euros.

Cristiano Ronaldo, de Portugal. El de 2026 será su último Mundial Foto: Getty Images

Aunque inicialmente el futbolista negó todos los cargos que se le imputaban, por consejo de sus asesores terminó aceptando los cargos, lo que permitió que la Fiscalía redujera la deuda y sustituyera la pena de cárcel por una multa de 360.000 euros.

Por otro lado, sobresale el nombre de Lionel Messi, quien junto a su padre fue procesado por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios de 2007, 2008 y 2009. Según las autoridades, en ese periodo el futbolista argentino no tributó en España los ingresos de 10,1 millones obtenidos por derechos de imagen.

Frente a este caso, la Audiencia de Barcelona autorizó que la condena de 21 meses de prisión impuesta al jugador por tres delitos contra la Hacienda Pública fuera sustituida por el pago de una multa total de 252.000 euros.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami Foto: Getty Images via AFP

Otros deportistas que aparecen en la lista son Neymar, tras cuestionamientos por su contrato en el F.C. Barcelona, en 2013; Sergio Ramos, por irregularidades detectadas en la declaración de sus derechos de imagen en relación a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

También el tenista Rafa Nadal, vinculado a varias sociedades que tributaban en España pese a no desarrollar allí su actividad económica; y el piloto Dani Pedrosa, quien tenía una deuda de más de siete millones de euros con la Agencia Tributaria.

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Aunque parezca suficiente, la lista no termina ahí, pues destacan otros nombres de actores y actrices, como Ana Duato, Imanol Arias, Javier Bardem, Paz Vega, Loles León, Carmen Machi, Jordi Rebellón, Bibiana Fernández y Lola Flores.

De la industria musical: Ana Torroja, Bertín Osborne y Montserrat Caballé. También aparecen la modelo y presentadora de televisión Eva González; el hijo de Carmen Cervera, Borja Thyssen; el cocinero Sergi Arola; el periodista Máximo Huerta; la tenista Arantxa Sánchez Vicario; el exfutbolista Xabi Alonso; y el subcampeón del mundo de MotoGP, Sete Gibernau.