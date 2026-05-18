Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, envuelto en polémica: habría recibido dinero de un escándalo de corrupción

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quedó en el centro de las críticas después de que se revelara una denuncia ética, que está relacionada con el dinero recuperado tras el escándalo de corrupción que tuvo en el ojo del huracán al fútbol en el 2015 y que se conoció como Fifa Gate.

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Todo fue revelado por The New York Times y ha desatado una gran polémica. Al parecer, de acuerdo con el mencionado medio, Domínguez y otro alto funcionario de la Confederación Sudamericana de Fútbol supuestamente recibieron más de cinco millones de dólares de esos fondos que recuperó la Conmebol tras los procesos judiciales.

El periódico indicó que altos funcionarios de la Fifa desde hace más de un año sabían de la denuncia. Sin embargo, el caso hasta el momento no había salido a la luz y, además, no se habría avanzado.

El hecho fue puesto en conocimiento, según The New York Times, por una persona que sostuvo que tenía información de los pagos que se realizaron en su momento.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Foto: Getty Images

“El dinero recuperado corresponde a fondos sustraídos de cuentas bancarias que en su día fueron controladas por funcionarios de la Conmebol implicados en el escándalo de 2015, en el que fueron imputados más de una decena de funcionarios del fútbol sudamericano“, dice el medio mencionado.

Asimismo, se hace énfasis en que la denuncia ética en contra de Domínguez se da porque se habría quedado el dinero como una supuesta bonificación o comisión secreta, algo que hasta el momento se desconocía.

Esta misma conducta la habría tenido otro alto funcionario de la confederación.

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Sumado a esto, la investigación también hace mención a unos acuerdos firmados entre la Conmebol y familiares del Nicolás Leoz, dirigente paraguayo fallecido y quien estuvo involucrado en el Fifa Gate.

Se habla de una devolución de más de 50 millones de dólares provenientes de cuentas en Paraguay y Suiza. “Los pagos estaban destinados a poner fin a cualquier litigio y no reconocían culpabilidad alguna, según mostraban los documentos”, dijo el medio.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Foto: AFP

Pese a que The New York Times buscó a Alejandro Domínguez y a la Fifa, ninguno respondió a las solicitudes realizadas. Por su parte, la Conmebol señaló que desconoce por completo la existencia de esta denuncia y, por lo mismo, no hizo mayores comentarios.

Por el momento, parece que queda mucha tela por cortarle a este asunto, que se conoce a pocos días de que inicie el Mundial 2026, donde la Conmebol tendrá a varios de sus representantes.