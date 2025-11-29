¿Por qué quitaron la final ida y vuelta de la Copa Libertadores? Alejandro Domínguez respondió

En plena semana que coincide con la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, se volvió a hablar sobre el extinto formato a doble partido que fue eliminado por la dirigencia de Alejandro Domínguez.

El actual presidente de la Conmebol defendió su decisión en redes sociales y explicó las razones por las que ahora se juegan finales a partido único en un estadio neutral.

Este año, por ejemplo, se eligió al Estadio Monumental de Lima como sede de la final. Hinchas de Palmeiras y Flamengo tuvieron que trasladarse hasta allí para ver el partido, algo que sucede en Europa desde hace muchos años atrás.

La Conmebol asumió ese modelo para las finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, medida que todavía sigue generando polémica en Sudamérica.

El trofeo de la Copa Libertadores durante la final de una de las ediciones anteriores. | Foto: AFP

Conmebol explica sus razones

En una dinámica de TikTok, donde los hinchas pudieron hacer preguntas, el presidente Alejandro Domínguez reveló las razones por las que no contemplan el regreso de la final ida y vuelta.

“En los últimos diez años que se había jugado de esa manera, en siete oportunidades el equipo que fue local en el segundo partido salía campeón”, respondió.

En ese sentido, está descartado que se cambie el formato nuevamente. “Nos pareció más justo que en un solo partido se tenga que decidir todo. Son 90 minutos y si no se logra, se adicionan 30 minutos. Si no fuera así, se lleva a penales”, declaró.

Domínguez considera que “el espectáculo es más seguro” y le da “la misma oportunidad a ambos clubes”.

Desde la Conmebol no desconocen que los hinchas estén extrañando las finales en el antiguo formato. “La final ida y vuelta marcó la historia de ambos campeonatos”, admitió el presidente.

¿Quién es Alejandro Domínguez?

Entre odios y amores, Alejandro Domínguez se ha consolidado como uno de los presidentes más importantes en la historia de la Conmebol.

Bajo sus órdenes se han incrementado los premios para los clubes participantes en sus torneos en más de un 200 % en relación con 2015, un año antes de su llegada al cargo.

Domínguez no solo implementó el formato de las finales a partido único, sino que lideró la implementación del VAR en las distintas competencias continentales e impulsó el desarrollo del fútbol femenino en todos los países pertenecientes a la confederación.

Además, gestionó la elección de Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes del Mundial 2030 cargando la bandera de la celebración del centenario.