Por penales se definió el campeón de la Copa Sudamericana: Lanús y Mineiro se sacaron chispas

Club Atlético Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025. Después de 120 minutos sin movimientos en el marcador, el título se definió en la tanda de penales.

El intenso calor en Asunción hizo necesario que los bomberos rociaran agua sobre los hinchas de ambos equipos.

Eso no impidió que el partido tuviera gran intensidad y las opciones de gol levantaran de su silla a los más de 40.000 hinchas que se pusieron cita en el Estadio Defensores del Chaco a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

Así fue la final de Lanús vs. Atlético Mineiro

Atlético Mineiro empezó mejor y tuvo la primera opción del partido con un remate de Alan Franco que se fue por encima del horizontal a los 17 minutos.

Al 20′, Nahuel Losada volvió a salvar a Lanús tras un remate frontal que terminó invalidado por fuera de lugar.

Los brasileños continuaron amenazando la puerta rival con un tiro libre de Bernard que superó la respuesta del portero y se estrelló en el vertical izquierdo.

Lanús se sacudió superada la media hora de juego. El granate tomó la pelota y descansó con ella tras el bombardeo al que lo sometió Mineiro en el primer tiempo.

CERCA, MUY CERCA: ¡Así fue el tiro libre de Bernard vs. Lanús!



En el segundo tiempo tampoco hubo diferencias. Las opciones de gol se cambiaron por juego fuerte, tarjetas amarillas y pocos riesgos por parte de ambos equipos.

El trámite del juego terminó llevando la historia hacia la prórroga, donde tampoco hubo goles.

Sin remedio para definir el campeón, la final de granates contra galos terminó en una extendida tanda de penales en la que el arquero Nahuel Losada se erigió como héroe.

El arquero bonaerense atajó el séptimo penal y le dio la alegría a sus compañeros, provocando las lágrimas en la tribuna y el éxtasis en el banquillo de Lanús.

La tensión de los penales se convirtió en un grito de campeón que extiende el dominio del fútbol argentino en la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que el campeón del año pasado había sido Racing Club.

Carlos Izquierdoz celebrando su gol en la tanda de penales. | Foto: AFP

Lanús es campeón

Lanús conquista este torneo por segunda vez en su historia, después de la que había logrado en el año 2013.

Doce años después de aquella conquista vuelve a lo más alto del continente y lo hace en un Estadio Defensores del Chaco pintado de granate hasta entrada la noche.