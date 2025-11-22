Suscribirse

Deportes

Por penales se definió el campeón de la Copa Sudamericana: Lanús y Mineiro se sacaron chispas

La igualdad se mantuvo después de 120 minutos y el héroe terminó siendo el arquero Nahuel Losada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

22 de noviembre de 2025, 11:03 p. m.
Lanus' midfielder #30 Agustin Cardozo (L) and Atletico Mineiro's forward #07 Hulk (R) fight for the ball during the Copa Sudamericana final football match between Argentina's Lanus and Brazil's Atletico Mineiro at the Defensores del Chaco stadium in Asuncion on November 22, 2025. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
Lanús vs. Atlético Mineiro, la final de la Copa Sudamericana 2025. | Foto: AFP

Club Atlético Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025. Después de 120 minutos sin movimientos en el marcador, el título se definió en la tanda de penales.

El intenso calor en Asunción hizo necesario que los bomberos rociaran agua sobre los hinchas de ambos equipos.

Eso no impidió que el partido tuviera gran intensidad y las opciones de gol levantaran de su silla a los más de 40.000 hinchas que se pusieron cita en el Estadio Defensores del Chaco a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

Así fue la final de Lanús vs. Atlético Mineiro

Atlético Mineiro empezó mejor y tuvo la primera opción del partido con un remate de Alan Franco que se fue por encima del horizontal a los 17 minutos.

Al 20′, Nahuel Losada volvió a salvar a Lanús tras un remate frontal que terminó invalidado por fuera de lugar.

Los brasileños continuaron amenazando la puerta rival con un tiro libre de Bernard que superó la respuesta del portero y se estrelló en el vertical izquierdo.

Lanús se sacudió superada la media hora de juego. El granate tomó la pelota y descansó con ella tras el bombardeo al que lo sometió Mineiro en el primer tiempo.

En el segundo tiempo tampoco hubo diferencias. Las opciones de gol se cambiaron por juego fuerte, tarjetas amarillas y pocos riesgos por parte de ambos equipos.

El trámite del juego terminó llevando la historia hacia la prórroga, donde tampoco hubo goles.

Sin remedio para definir el campeón, la final de granates contra galos terminó en una extendida tanda de penales en la que el arquero Nahuel Losada se erigió como héroe.

El arquero bonaerense atajó el séptimo penal y le dio la alegría a sus compañeros, provocando las lágrimas en la tribuna y el éxtasis en el banquillo de Lanús.

La tensión de los penales se convirtió en un grito de campeón que extiende el dominio del fútbol argentino en la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que el campeón del año pasado había sido Racing Club.

Lanus' defender #24 Carlos Izquierdoz celebrates after scoring during the penalty shootout of the Copa Sudamericana final football match between Argentina's Lanus and Brazil's Atletico Mineiro at the Defensores del Chaco stadium in Asuncion on November 22, 2025. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Carlos Izquierdoz celebrando su gol en la tanda de penales. | Foto: AFP

Lanús es campeón

Lanús conquista este torneo por segunda vez en su historia, después de la que había logrado en el año 2013.

Doce años después de aquella conquista vuelve a lo más alto del continente y lo hace en un Estadio Defensores del Chaco pintado de granate hasta entrada la noche.

La otra cara de la moneda fue la de Atlético Mineiro, que desaprovechó su única oportunidad de sumar título este año y falló tres penales, entre ellos uno de Hulk.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por penales se definió el campeón de la Copa Sudamericana: Lanús y Mineiro se sacaron chispas

2. “Derrocar a Maduro”: funcionarios de Trump revelan posibles opciones de la siguiente fase de operaciones en Venezuela

3. Magdalena escogerá a su nuevo gobernador tras la nulidad de la elección de Rafael Martínez; Carlos Caicedo busca mantener su poder, ¿lo logrará?

4. Bayern Múnich le respondió a la UEFA: comunicado oficial tras la sanción a Luis Díaz

5. Precandidatos presidenciales se defienden ante críticas por jugar tejo y bailar “sin gracia” en plena campaña: “Hay que hacer de todo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Copa SudamericanalanusAtlético MineiroConmebol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.