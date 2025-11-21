Final de la Copa Sudamericana 2025: canal y hora para ver a Lanús vs. Atlético Mineiro

Con Hulk y Eduardo Salvio como figuras, Atlético Mineiro y Lanús disputarán el sábado la final de la Copa Sudamericana en un nuevo duelo de la clásica rivalidad entre brasileños y argentinos.

El partido está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido a través de ESPN. También estará disponible en la plataforma de Disney+ para dispositivos móviles.

Desde Belo Horizonte y la provincia de Buenos Aires, dos clubes de hinchadas robustas y tradicionales chocarán por el segundo trofeo más valioso del continente y un cupo para la Copa Libertadores 2026.

De la mano del entrenador argentino Jorge Sampaoli y el ídolo Hulk en la cancha, el galo busca su primera Copa Sudamericana luego de sumar una inédita estrella de Libertadores en 2013 con Ronaldinho Gaúcho a la cabeza.

El granate que dirige otro técnico argentino, Mauricio Pellegrino, quiere ser bicampeón de esta competencia, que conquistó también en 2013.

Atlético Mineiro, el favorito

Luego de que Santa Cruz de Bolivia perdiera la sede, Asunción recibe el partido definitivo de una competencia marcada en octavos de final por los violentos enfrentamientos en Argentina entre hinchas de la Universidad de Chile e Independiente, que fue descalificado.

Lanús eliminó a la U de Chile en semifinales y se citó con Mineiro para otra final argentino-brasileña, como sucedió en la edición pasada con la victoria de Racing Club sobre Cruzeiro.

Aunque parte como favorito, el equipo brasileño está herido. En 2024 perdió la final de la Libertadores ante Botafogo y este año merodea la mitad de tabla del Brasileirão.

Para corregir, Atlético Mineiro contrató al explosivo Sampaoli en septiembre. El exseleccionador de Argentina y Chile se siente como en casa, pues en este cuadro consiguió el campeonato del estado de Minas Gerais en 2020, su único título como DT desde la Copa América 2015.

El entrenador de 65 años consolidó una ofensiva veloz, sin un nueve típico, en la que se mueven con libertad Dudu y Rony. Atrás forma con una línea de tres centrales que estableció como sello.

Para el sábado está en duda la titularidad del volante Alan Franco, que sufrió una molestia física en un amistoso con Ecuador durante la semana.

Hulk, el máximo artillero del siglo de Mineiro con 134 tantos, partiría como suplente, pero sigue siendo actor estelar y anotó un gol crucial en la semifinal ante Independiente del Valle.

“Las finales no son normalmente buenos partidos, son partidos mucho más estratégicos, entonces tenemos que estar preparados para las diferentes facetas que tenga el juego”, afirmó Sampaoli en una entrevista con la Conmebol.

Jorge Sampaoli, técnico de Atlético Mineiro | Foto: AGIF via AFP

Alineaciones probables

Atlético Mineiro : Everson - Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso - Gustavo Scarpa, Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes, Guilherme Arana - Bernard, Dudu, Rony. DT: Jorge Sampaoli.

: Everson - Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso - Gustavo Scarpa, Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes, Guilherme Arana - Bernard, Dudu, Rony. DT: Jorge Sampaoli. Lanús: Nahuel Losada - Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich - Agustín Medina, Agustín Cardozo - Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia - Rodrigo Carrillo. DT: Mauricio Pellegrino.