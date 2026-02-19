Deportes

Lanús frena en seco a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana: gol definitivo en un partidazo

Un tanto de Rodrigo Castillo le dio la ventaja en la ida al elenco argentino. Todo se definirá en Brasil la próxima semana.

Redacción Deportes
19 de febrero de 2026, 9:48 p. m.
Lanús vs. Flamengo por la final de ida en la Recopa Sudamericana 2026.
Lanús vs. Flamengo por la final de ida en la Recopa Sudamericana 2026. Foto: AFP

Lanús fue más sólido, eficaz, y ganó el jueves en su casa el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026 frente al poderoso Flamengo por 1-0.

El delantero Rodrigo Castillo a los 77 minutos, con un certero cabezazo, anotó el gol para el triunfo del Granate en el estadio Ciudad de Lanús, en el sur de Buenos Aires.

La revancha se jugará el jueves próximo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, donde Fla está obligado a remontar para obtener su primer título en 2026 tras perder ante el Corinthians la Supercopa de Brasil a principios de febrero.

Lanús salió a atacar

En los primeros minutos, Flamengo buscó discutirle a Lanús la tenencia y el protagonismo del partido, con un buen manejo del mediocampo, pero la primera acción fue para el local, con un remate potente de Agustín Medina que el portero Agustín Rossi contuvo con esfuerzo.

Enseguida llegó otra ocasión para el Granate, un tiro libre en el que Rodrigo Castillo empujó el balón a la red pero el delantero estaba en un claro fuera de juego. Posteriormente fue Eduardo Salvio el que recibió solo sobre la derecha pero disparó forzado, directo a las manos del portero del Fla.

Lanús se imponía con su mayor intensidad en el juego y presión alta para cortar la salida de Flamengo, que recién después de la media hora tuvo una excelente ocasión, en un gran pase del uruguayo Giorgian De Arrascaeta para Everton Cebolinha, que encaró a Nahuel Losada y remató con fuerza, pero el arquero del Granate se lució para sacar el balón.

En busca de mejores respuestas, el DT Filipe Luís movió el banco del Fla y mandó a la cancha a Samuel Lino y a Pedro, pero al elenco carioca le costaba encontrar espacios en el tejido de un granate bien plantado, que esperaba con orden.

Volvió a arrimarse la visita tras un buen centro de Alex Sandro desde la izquierda, que Pedro cabeceó por el medio del área y la pelota salió muy cerca del poste izquierdo. Esa sería su última acción propicia en ataque.

Lanús volvió a asustar al Fla con un tiro libre del chileno Matías Sepúlveda al rincón izquierdo que Rossi sacó con la punta de los dedos al córner.

Aún falta la vuelta por jugar entre Flamengo y Lanús.
Aún falta la vuelta por jugar entre Flamengo y Lanús. Foto: AFP

Castillo desató la alegría

El local empezó a asediar al Flamengo en busca de la victoria.

Castillo anotaba la apertura tras un pase de Sasha Marcich, pero el VAR intervino para detectar un fuera de juego milimétrico del delantero argentino, con el hombro apenas adelantado.

Hasta que, pasada la media hora del segundo tiempo, Sasha Marcich tuvo espacio y tiempo para acomodarse en el carril izquierdo y envió un centro directo a la cabeza de Rodrigo Castillo, que ganó entre los centrales visitante para batir a Rossi y anotar el 1-0.

EFlamengo quedó tocado y Lanús estuvo cerca de anotar un segundo gol, que le hubiera dado mayor aire para ir al Maracaná la semana próxima.

Golazo de Jorge Carrascal sin dejarla caer: sacó la magia y se inventó una espectacular volea

Datos generales que dejó el partido entre Lanús y Flamengo

  • Marcador final: Lanús 1 - 0 Flamengo
  • Fecha: 19 de febrero de 2026 (ida de la Recopa Sudamericana)
  • Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez
  • Alineaciones titulares:

Lanús: Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Rech Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal; Éverton Cebolinha. DT: Filipe Luís.

*Con información de AFP

