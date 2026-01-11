Al igual que todos los equipos del FPC, América de Cali se prepara para lo que será la disputa de las competencias en 2026. Dicho plantel tiene como retos la clasificación a Copa Sudamericana, así como mejorar en Liga BetPlay.

En lo corrido del mercado de fichajes se ha visto la renovación que ha hecho el cuadro rojo en cabeza de la familia Gómez, máximos accionistas del club del Valle del Cauca.

Si bien han traído a varias piezas importantes, también han depurado al plantel sacando jugadores que ya sentían no necesitar para el planteamiento de David González.

América de Cali en 2026 ya podrá contar con su técnico, David González, desde la raya Foto: Getty / Colprensa

Revisando zona por zona, el equipo está viéndose cada vez más robusto. En la portería, el titular Jorge Soto es inamovible, y ahora le ha llegado el suplente que es el brasileño, Jean Fernandes.

Durante el pasado sábado Marlon Torres y Dany Rosero fueron anunciados como los nuevos zagueros del club, los cuales apuntan a ser los titulares en una zaga en la que se fue Jean Pestaña.

En la mitad del campo repatriaron a Carlos Sierra, así como también hicieron el esfuerzo por hombres de peso como Darwin Machís y Yeison Guzmán.

Con días para que se termine la época de contrataciones, América podría seguir en busca de algún otro nombre para la delantera, donde se han visto cortos en el último tiempo y ahora más, luego de que partiera el peruano, Luis Ramos.

Si bien pareciera que el escarlata transita por la calma en el mercado de fichajes, la situación contractual de uno de los fijos del proyecto empieza a ser un tema de preocupación para la afición que no vería con buenos ojos perderlo en un futuro cercano.

Nómina de América de Cali tendrá varios cambios para 2026. Foto: Colprensa - McGiver Barón/Colprensa

Plan renovación en América

En breve, la dirigencia Gómez debería poner en marcha lo que se conoce como ‘plan renovación’ por uno de sus titulares.

Según se ha podido establecer, Jorge Soto -catalogado como uno de los mejores arqueros del FPC en 2025- ya podría negociar como agente libre, debido a que su contrato termina en menos de seis meses.

América tiene en Jorge Soto una prenda de garantía. Desde Argentina sondean al jugador. Foto: Getty Images

De acuerdo a los reglamentos de contrataciones en el balompié mundial, aquel jugador que tenga seis o menos meses para la finalización del vínculo con el cuadro en el que esté, podría ya escuchar ofertas y todo indica que Soto las tiene en el exterior.

Justo ahí es que debe acelerar América, dado que la idea no es perder uno de los mejores en dicho puesto y que estudios recientes lo demuestran. Por encima de David Ospina, Mosquera Marmolejo, así como algunos otros, se le ubicó al pereirano, prenda de garantía para los suyos.

Soto arribó al conjunto caleño en 2023, luego de haber estado en Jaguares. Para dicho momento llegó como el arquero a largo plazo, que se iba a ir puliendo hasta lo que es hoy; el número 1 del arco, dejando relegados a otros como Joel Graterol, quien salió hace poco al ver que no tenía lugar.

Al término del año 2025, la constancia del guardameta risaraldense era total. En principios de diciembre pasado ya superó la barrera de los 100 partidos con América, donde destaca por tener registros de muchas vallas invictas, así como intervenciones sumamente oportunas.