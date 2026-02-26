Deportes

Lanús da Maracanazo a Flamengo y se queda con la Recopa Sudamericana; histórico partido

En un juego plagado por la fuerte lluvia se definió el primer certamen continental.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

26 de febrero de 2026, 10:19 p. m.
Flamengo VS. Lanús
Flamengo VS. Lanús Foto: Getty Images

Lanús logró un nuevo hito en su historia deportiva al coronarse campeón de la Recopa Sudamericana 2026 al ganar el marcador global de 4-2 contra el Flamengo de Brasil.

En compromiso disputado en el estadio Maracaná ante más de 45.000 personas, los dos equipos lucharon por la primera copa del año. Flamengo llegaba como el campeón de la Libertadores y el Brasileirão el año pasado; sin embargo, a lo largo de los primeros dos meses del año, su andar deportivo no ha sido el mejor.

Por su parte, el cuadro granate se impuso el año pasado en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético de Mineiro por la vía del penal.

Trofeo de la Recopa Sudamericana.
Trofeo de la Recopa Sudamericana. Foto: Getty Images

Alineaciones del encuentro

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Lucas Paquetá - Everton Cebolinha, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Lanús: Nahuel Losada - Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich - Agustín Medina, Agustín Cardozo - Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera - Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estos son todos los equipos clasificados a los octavos de final de la Europa League

Desarrollo del encuentro

A los 29 minutos del compromiso, Lanús aprovechó un error del golero local Agustín Rossi, el cual se resbaló en la mitad de la cancha, dejándole el balón a Rodrigo Castillo, el cual marcaba el 1-0 de la visita.

Sobre el final del primer tiempo, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta aprovechó un penal sancionado a favor de Flamengo para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza a los locales.

Compromiso entre Falmengo y Lanús.
Compromiso entre Falmengo y Lanús. Foto: Getty Images

A lo largo del segundo tiempo, los locales buscaron de manera insistente el segundo gol que les permitiera seguir en la lucha por la copa; sin embargo, la defensa visitante lograba imponerse.

Club de colombianos va por Marcelo Gallardo: al salir de River Plate habría bombazo total

Sobre los 84 minutos, un penal le dio la opción a los locales de empatar la serie; el experimentado volante Jorginho anotó, desatando la locura de los asistentes al Maracaná.

Tras finalizar los 90 minutos en empate, las dos escuadras se fueron al tiempo extra en la búsqueda del ganador de la Recopa Sudamericana 2026. Ambos cuerpos técnicos buscaban dar las últimas disposiciones en medio de la lluvia.

Al minuto 112 del alargue, Lanús logró el tanto del título por medio de un cabezazo de José Canale. Para ponerle el broche de oro, Aquino sentenció la final con el 3-2 final.

