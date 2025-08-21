Suscribirse

Deportes

Tragedia en la Copa Sudamericana: impactantes videos de lo sucedido en Independiente vs. U de Chile

Conmebol canceló el partido de vuelta y dejó en incógnita el equipo clasificado a la fase de cuartos de final.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 12:34 p. m.
Impactantes imágenes en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y U de Chile
Impactantes imágenes en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y U de Chile. | Foto: AP // captura video @elbotser

El partido de Independiente vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana terminó en tragedia como consecuencia del comportamiento de los hinchas. El balance oficial fue de diez personas heridas y noventa detenidos.

Aficionados de ambos equipos protagonizaron imágenes brutales en las gradas del Estadio Libertadores de América, hogar del elenco argentino. Entre los tantos videos está incluido el de un aficionado chileno que salta al vacío desde la tribuna tras verse acorralado por fanáticos adversarios.

Contexto: Definido el próximo rival de Once Caldas en Copa Sudamericana: enfrentará a un bicampeón

El partido, que iba 1-1 al momento de los desmanes, fue suspendido temporalmente en el minuto 48 y luego cancelado por la Conmebol, que aseguró que el resultado final y las posibles sanciones serán determinados por su comité disciplinario. En la ida, los chilenos habían ganado 1-0.

El caos comenzó cuando los seguidores de la U arrojaron proyectiles como palos, botellas e incluso butacas a las tribunas inferior y lateral, donde había hinchas de Independiente.

En medio de la batalla campal, sin que asomaran las fuerzas de seguridad, los argentinos escalaron a la tribuna alta, agredieron a los chilenos y los despojaron de su ropa. Imágenes en las redes sociales mostraban a otros golpeándose con palos y piedras.

Críticas a la organización

Al retirarse del recinto deportivo, los hinchas de Independiente demostraron su enojo con el operativo de seguridad y la decisión de ubicar a los visitantes en una tribuna cercana a los locales. “Es una vergüenza”, “dan ganas de no venir más”, repetían algunos.

Recibí “un piedrazo en la cara, tengo un corte pequeño, pero ya estoy fuera de la zona de riesgo”, relató por su parte Felipe Valle, un hincha de la U, a la radio chilena Cooperativa.

Contexto: Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se retrasó: motivo es tendencia

Gabriel Boric, presidente de Chile, cuestionó “desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

“La justicia deberá determinar los responsables”, agregó el mandatario, antes de informar que había ordenado a su embajador que visitara a los aficionados chilenos en el hospital “para garantizar su seguridad”.

Fans of Universidad de Chile throw stones during a Copa Sudamericana round of sixteen second leg soccer match against Argentina's Independiente at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Argentina, Wednesday, Aug. 20, 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)
Hinchas de U de Chile lanzan proyectiles contra la hinchada de Independiente en el partido de Copa Sudamericana. | Foto: AP

Los clubes se pronunciaron

Imágenes publicadas por medios argentinos y chilenos mostraron a decenas de hinchas de la U detenidos y recostados uno al lado de otro boca abajo en la calle en torno al estadio tras la batalla.

Los presidentes de los clubes implicados rechazaron los actos de violencia, un flagelo de difícil destierro en el fútbol sudamericano.

“Un comportamiento realmente repudiable por parte de los simpatizantes de la U (...) Tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna”, dijo al canal TyC Sports el jefe de Independiente, Néstor Grindetti.

Michael Clark, presidente de la U de Chile, dijo a periodistas que, ante la tragedia, “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”.

“No puede tolerarse este nivel de violencia (...) La seguridad policial no sé dónde estaba”, escribió de su lado en redes el internacional chileno Felipe Loyola, mediocampista de Independiente.

El duelo fue suspendido apenas tres minutos después del arranque de la segunda parte por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

Los futbolistas intentaron calmar los ánimos sin éxito y, tras más de media hora de espera, se confirmó la interrupción y posterior cancelación.

Players try to calm their fans during a Copa Sudamericana round of sixteen second leg soccer match between Universidad de Chile and Argentina's Independiente at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Argentina, Wednesday, Aug. 20, 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)
Jugadores tratan de calmar los disturbios en la tribuna del Estadio Libertadores de América | Foto: AP

*Con información de la AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

2. Así rotará el pico y placa en Medellín este viernes 22 de agosto: evite multas

3. Memes consumen a Millonarios en medio de su desgracia: los más virales en redes sociales

4. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “Sabemos cómo se llaman”

5. Se conoce el estado de colombiana que asesinó a su novio en complicidad con su suegra en Italia: abogada lo contó todo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Independiente de ArgentinaCopa SudamericanadisturbiosArgentina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.