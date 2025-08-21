Tragedia en la Copa Sudamericana: impactantes videos de lo sucedido en Independiente vs. U de Chile

El partido de Independiente vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana terminó en tragedia como consecuencia del comportamiento de los hinchas. El balance oficial fue de diez personas heridas y noventa detenidos.

Aficionados de ambos equipos protagonizaron imágenes brutales en las gradas del Estadio Libertadores de América, hogar del elenco argentino. Entre los tantos videos está incluido el de un aficionado chileno que salta al vacío desde la tribuna tras verse acorralado por fanáticos adversarios.

El partido, que iba 1-1 al momento de los desmanes, fue suspendido temporalmente en el minuto 48 y luego cancelado por la Conmebol, que aseguró que el resultado final y las posibles sanciones serán determinados por su comité disciplinario. En la ida, los chilenos habían ganado 1-0.

El caos comenzó cuando los seguidores de la U arrojaron proyectiles como palos, botellas e incluso butacas a las tribunas inferior y lateral, donde había hinchas de Independiente.

En medio de la batalla campal, sin que asomaran las fuerzas de seguridad, los argentinos escalaron a la tribuna alta, agredieron a los chilenos y los despojaron de su ropa. Imágenes en las redes sociales mostraban a otros golpeándose con palos y piedras.

Así fue como los hinchas de Universidad de Chile arrojaron objetos a la parcialidad de Independiente. pic.twitter.com/Gk9HiEhR9I — VSports Team (@VSportsTM) August 21, 2025

😳❌ ¡TERRIBLE! Hinchas de U de Chile tuvieron que LANZARSE desde la parte alta del estadio para EVITAR SER GOLPEADOS por la barra de Independiente que invadió la tribuna visitante.



Son aproximadamente 4 pisos de altura… ⚠️



pic.twitter.com/izdPZh2CmA — Toque Sports (@ToqueSports) August 21, 2025

Críticas a la organización

Al retirarse del recinto deportivo, los hinchas de Independiente demostraron su enojo con el operativo de seguridad y la decisión de ubicar a los visitantes en una tribuna cercana a los locales. “Es una vergüenza”, “dan ganas de no venir más”, repetían algunos.

Recibí “un piedrazo en la cara, tengo un corte pequeño, pero ya estoy fuera de la zona de riesgo”, relató por su parte Felipe Valle, un hincha de la U, a la radio chilena Cooperativa.

Gabriel Boric, presidente de Chile, cuestionó “desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

“La justicia deberá determinar los responsables”, agregó el mandatario, antes de informar que había ordenado a su embajador que visitara a los aficionados chilenos en el hospital “para garantizar su seguridad”.

Hinchas de U de Chile lanzan proyectiles contra la hinchada de Independiente en el partido de Copa Sudamericana. | Foto: AP

Los clubes se pronunciaron

Imágenes publicadas por medios argentinos y chilenos mostraron a decenas de hinchas de la U detenidos y recostados uno al lado de otro boca abajo en la calle en torno al estadio tras la batalla.

Los presidentes de los clubes implicados rechazaron los actos de violencia, un flagelo de difícil destierro en el fútbol sudamericano.

“Un comportamiento realmente repudiable por parte de los simpatizantes de la U (...) Tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna”, dijo al canal TyC Sports el jefe de Independiente, Néstor Grindetti.

Michael Clark, presidente de la U de Chile, dijo a periodistas que, ante la tragedia, “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”.

“No puede tolerarse este nivel de violencia (...) La seguridad policial no sé dónde estaba”, escribió de su lado en redes el internacional chileno Felipe Loyola, mediocampista de Independiente.

El duelo fue suspendido apenas tres minutos después del arranque de la segunda parte por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

Los futbolistas intentaron calmar los ánimos sin éxito y, tras más de media hora de espera, se confirmó la interrupción y posterior cancelación.

Jugadores tratan de calmar los disturbios en la tribuna del Estadio Libertadores de América | Foto: AP