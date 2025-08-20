Suscribirse

Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se retrasó: motivo es tendencia

El retraso del juego se dio por un factor relacionado con la hinchada de uno de los dos equipos.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025, 1:32 a. m.
Imagen del Inter vs. Flamengo.
Imagen del Inter vs. Flamengo. | Foto: FOX SPORTS

Internacional y Flamengo, ambos clubes brasileños, se ven las caras este miércoles, 20 de agosto, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El duelo estaba pactado para, en el estadio José Pinheiro Borda (Beira-Rio), jugarse a partir de las 7:30 p. m., hora colombiana. Sin embargo, el compromiso se tuvo que retrasar por un particular motivo.

Los hinchas de Internacional, donde juega el delantero colombiano Rafael Santos Borré, debido a la emoción, prepararon un recibimiento folclórico y lanzaron al terreno de juego miles de papelitos.

Esto dificultó la visión tanto para el árbitro como para los jugadores de los dos equipos. Personal de logística ingresó a la cancha y con sopladores sacaron los papelitos.

Aunque muchos quedaron en el terreno de juego, el partido terminó arrancando a las 7:52 p. m., 22 minutos después de la programación oficial. El retraso, como era de esperarse, se terminó haciendo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

Más de Libertadores: Estudiantes de La Plata avanzó de ronda

Estudiantes de La Plata sufrió, pero eliminó al Cerro Porteño paraguayo este miércoles y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025, manteniendo con vida su sueño de ganar por quinta vez el torneo continental.

Contexto: Error de Marino Hinestroza dejó sin Copa Libertadores a Nacional: video del penal que falló

El ‘pincha’ igualó 0-0 en un partido discreto con Cerro Porteño jugado en su estadio, el Jorge Luis Hirshi, en La Plata, a unos 55 km de Buenos Aires, y avanzó a cuartos gracias al triunfo 1-0 logrado en la ida, hace una semana, en Asunción.

El gol de penal de Santiago Ascacíbar en los descuentos (90+8) en el estadio La Nueva Olla, el miércoles pasado, marcó la diferencia en una serie entre dos equipos parejos.

En la eliminatoria se destacó también el veterano portero charrúa Fernando Muslera, de 39 años y ex Galatasaray de Estambul, que mantuvo su valla en cero en los dos partidos y fue clave en la clasificación del equipo platense.

La verdad que Cerro Porteño no nos pateó al arco hoy y, si bien sabemos que no jugamos bien, conseguimos el objetivo”, reconoció el defensa local Leandro González Pírez tras el final del encuentro.

Sabemos la historia que tiene Estudiantes en la Copa Libertadores y teníamos que clasificar” a cuartos de final, agregó el defensa central de 33 años, ex River Plate argentino e Inter Miami, entre otros.

Estudiantes de La Plata, cuatro veces campeón de la Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009) se medirá en cuartos de final con el vencedor de la llave Inter de Porto Alegre y el Flamengo.

*Con información de AFP.

