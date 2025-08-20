Definido el próximo rival de Once Caldas en Copa Sudamericana: enfrentará a un bicampeón

Tras la eliminación de Atlético Nacional y América de Cali, Once Caldas quedó como único representante del fútbol colombiano a nivel internacional.

El conjunto manizaleño eliminó a Huracán y consiguió el tiquete a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Dayro Moreno fue la figura en el partido de vuelta: marcó doblete y se ganó los elogios de la prensa deportiva en Argentina.

El marcador global terminó con victoria 4-1 del Once Caldas, resultado que les permite seguir soñando con sumar otra copa a su palmarés.

Independiente del Valle, próximo rival

El próximo rival será Independiente del Valle, que sufrió más de lo esperado para eliminar a Mushuc Runa en el duelo de equipos ecuatorianos.

De hecho, el matagigantes estuvo eliminado hasta el último minuto del tiempo añadido. Michael Hoyos marcó un gol agónico que llevó todo a la definición desde el punto penal.

Fue ahí donde Independiente del Valle sacó su casta y logró clasificarse a cuartos de final.

Once Caldas tiene como respaldo la Copa Libertadores que ganó en 2004, sin embargo, los ecuatorianos no se quedan atrás. El equipo de Sangolquí es bicampeón de Copa Sudamericana por los dos títulos que ganó en 2019 y 2022.

En su nómina cuentan con jugadores de renombre como Renato Ibarra, Junior Sornoza y Jhegson Méndez, todos con pasado en la selección nacional.

Independiente del Valle es el líder actual de la liga ecuatoriana con 53 puntos, nueve de diferencia sobre su más inmediato rival, que es Liga de Quito.

“Estimo que es el peor partido que hemos jugado, nunca fuimos claros en el medio campo. Regalamos el gol antes del primer tiempo y cometimos errores de Sub 15 cuando nos hicieron el segundo gol”, dijo su técnico, Javier Rabanal, en rueda de prensa.

Y es que la serie parecía decantada por la victoria de Independiente en el partido de ida, pero Mushuc Runa remontó el marcador acariciando una clasificación que se le escapó sobre el final del compromiso.

Rabanal espera que esta situación no se vuelva a repetir ante Once Caldas. “Esto de tres competencias provoca fatiga, tenemos que rotar si se repiten tres partidos seguidos. Los clubes que aspiran a tres títulos en una temporada son muy pocos en el mundo. Podemos ganar cualquier título, los jugadores creen que sí y vamos a ir por ellos”, aseguró.

Independiente del Valle se clasificó a través de los penales | Foto: AFP

Envuelto en polémica

Lo cierto es que la victoria de Independiente del Valle estuvo manchada por la polémica. Su rival se quejó por los diez minutos de reposición que dispuso el árbitro central, momento en el que se dio el tanto del empate.

“Nos robaron el partido, nada más. Fue un robo descarado”, dijo Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuc Runa.