Así reaccionó la prensa argentina tras partidazo de Dayro Moreno en Sudamericana: esto dijeron

El delantero de Once Caldas marcó doblete y se convirtió en el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 1:30 a. m.
Once Caldas' forward #17 Dayro Moreno celebrates after scoring his second goal during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Huracan and Colombia's Once Caldas at the Tomas Adolfo Duco Stadium in Buenos Aires on August 19, 2025. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Dayro Moreno celebrando su segundo gol contra Huracán en Copa Sudamericana | Foto: AFP

Dayro Moreno marcó doblete contra Huracán y lideró la clasificación de Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El goleador tolimense llegó a siete tantos en la presente edición del certamen continental, convirtiéndose así en el máximo artillero a falta de los demás partidos de vuelta.

La prensa argentina no pasó por alto el partidazo de Dayro y se deshizo en elogios.

“El gran verdugo de este mano a mano fue el experimentado Dayro Moreno, líder futbolístico de los colombianos y gran goleador. Con casi 40 años (los cumple el 16 de septiembre), anotó tres de los cuatro goles de su equipo en el global”, escribió el diario Olé.

Contexto: Estalla polémica en Huracán vs. Once Caldas: video del gol anulado, en Copa Sudamericana

Ni siquiera la lluvia evitó que Dayro diera cátedra de definición en el Estadio Tomás Alfonso Ducó. “En esta revancha, primero dijo presente al igualar el partido (y el 2-1 parcial en la serie) apenas un minuto después del gol que había metido Huracán. Cabezazo perfecto bajo la lluvia, cinco minutos antes del cierre del primer tiempo”, agregaron.

“Y, ya cerca del final, con el Globo totalmente jugado en ataque y con nueve hombres, Dayro definió con suma clase en medio de un verdadero aguacero para el 3-1 final de Once Caldas en Parque de los Patricios. Así, selló el pase a cuartos”, completó Olé. “Lo viejo funciona, claro que sí”.

#ONCECALDAS ELIMINÓ a #HURACÁN en un PARTIDO CALIENTE | Huracán 1–3 Once Caldas | Resumen

“Empezó en ventaja con gol de Matko Miljevic, pero el rápido empate de Dayro Moreno y la expulsión de Juan Bisanz dieron lugar a lo que sería un segundo tiempo de terror bajo la incesante lluvia. Ya con superioridad numérica liquidó el pleito Michael Barrios, con un gol que en el festejo desató la furia y expulsión de Miljevic al estrangular a Mateo García, y Moreno firmó su doblete como el 4-1 definitivo en el global”, expuso TyC Sports.

ESPN Argentina calificó a Dayro como “la figura de la serie” y añadió: “Dayro Moreno y Michael Barrios fueron una pesadilla para los de Parque Patricios, que se despidieron de la competencia internacional”.

Contexto: Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

“Los goles de Once Caldas fueron anotados por Dayro Moreno en dos ocasiones (39′ PT y 42′ ST) y Michael Barrios (19′ ST), mientras que Matko Miljevic marcó para Huracán (38′ PT)“, expuso TN Noticias.

“Con todo Huracán volcado al ataque, Once Caldas encontró el camino para anotar el tercer tanto y sentenciar la clasificación a los cuartos de final del torneo internacional. Dayro Moreno, figura del cotejo, culminó un contragolpe letal y batió la defensa de Hernán Galíndez”, escribieron por su parte en La Patria.

Once Caldas' forward #17 Dayro Moreno (bottom) celebrates after scoring his second goal with teammate midfielder #19 Mateo Garcia during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Huracan and Colombia's Once Caldas at the Tomas Adolfo Duco Stadium in Buenos Aires on August 19, 2025. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Dayro Moreno y Mateo García, celebrando un gol de Once Caldas | Foto: AFP

Once Caldas enfrentará en cuartos a Independiente del Valle. El equipo de Hernán Darío Herrera sueña con sumar otra copa internacional a su palmarés, aunque por ahora tendrá que tratar de salir de la crisis de resultados en el torneo local.

Sumado a eso, Dayro tratará de quedarse con el rótulo de máximo goleador de esta Copa Sudamericana y, de paso, aumentar su récord como máximo goleador colombiano de la historia por encima de Falcao García y Víctor Hugo Aristizabal.

