Suscribirse

Deportes

Estalla polémica en Huracán vs. Once Caldas: video del gol anulado, en Copa Sudamericana

El árbitro Paulo Cesar Zanovelli consideró que había fuera de juego posicional y ahogó el grito de los locales.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 10:41 p. m.
Huracán vs. Once Caldas empezó con polémica en el primer minuto
Huracán vs. Once Caldas empezó con polémica en el primer minuto | Foto: Captura DSports

Huracán le madrugó a Once Caldas y parecía empatar la serie a los 7 minutos del partido de vuelta por octavos de final de Copa Sudamericana, pero el árbitro Paulo Cesar Zavonelli les anuló el gol por un polémico fuera de lugar.

Luciano Giménez cazó un rebote en el área y la mandó a guardar, pero el juez de línea levantó la banderola por la posición de Leonel Pérez en el primer palo.

Contexto: Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

Aunque Pérez no participó activamente en la jugada, los jueces consideran que influyó en el comportamiento de la defensa y por ende cometió infracción por fuera de juego posicional.

El cuerpo técnico de Huracán discutió la decisión y el autor del tanto le reclamó con vehemencia al juez de línea, aunque ninguno de sus argumentos surtió efecto.

Desde la cabina del VAR dieron validez a lo decidido por la terna arbitral y mantuvieron el 0-0 en el marcador, es decir, la ventaja parcial a favor de Once Caldas.

Llegaron los goles

Huracán siguió intentando pese al gol anulado y logró abrir el marcador a los 39 minutos, luego de un cobro desde el punto penal convertido por Matko Milijevic.

Once Caldas usó ese golpe a favor. En la siguiente jugada, el ‘blanco blanco’ ganó la línea por medio de Michael Barrios y dejó en el camino al portero rival.

Barrios centró al segundo palo, donde Dayro Moreno cabeceó para mandar el balón al fondo de la red y decretó así el empate en el partido de vuelta (2-1 en el global).

Tarjeta roja para Huracán

Como si fuera poco, Huracán se quedó con un jugador menos por la expulsión de Juan Bisanz. En principio el árbitro no le había mostrado la tarjeta roja por un codazo sobre Juan David Cuesta, sin embargo, recibió el llamado del VAR y corrigió su decisión basado en las imágenes.

De esa manera, Once Caldas pasó de tener la serie empatada a ver mucho más clara su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Las sensaciones al descanso eran positivas para el equipo manizaleño, que no atraviesa por un buen momento en la Liga Betplay.

Contexto: Neyser Villarreal da la cara tras aparecer con camiseta del América: anunció drástica decisión

No obstante, está viendo los frutos del proceso de Hernán Darío Herrera en el ámbito internacional y sueña con sumar otra copa de renombre a su palmarés.

Para los jugadores del Once era un duelo especial, teniendo en cuenta los problemas de orden público que se presentaron en la noche previa al partido.

Cabe recordar que la policía argentina llegó hasta el hotel de concentración y despejó a la multitud utilizando gases lacrimógenos. Incluso hubo varios jugadores agredidos por la fuerza pública, acto que fue condenado por la dirigencia del club manizaleño.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

2. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

3. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

4. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Estos son los empleos con mejores salarios frente a la inflación en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HuracánOnce CaldasVARCopa Sudamericana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.