¿Dónde queda Black River? La ciudad que el huracán de categoría 5 borró del mapa

Una iglesia demolida, techos arrancados de las casas, ventanas destrozadas y caminos intransitables cubiertos de escombros: el huracán Melissa golpeó directamente a las comunidades costeras del suroeste de Jamaica, que ahora enfrentan un largo proceso de recuperación.

El huracán Melissa golpeó Jamaica como una poderosa y destructiva tormenta, cuyos vientos sostenidos de 295 km/h arrasaron el país con lluvias torrenciales y amenazantes para la vida.

Black River es una localidad costera situada en el suroeste de Jamaica, ubicada en la desembocadura del río del mismo nombre y ha sido históricamente un puerto importante y un punto clave de conexión comercial.

Residentes, entre los escombros causados por el paso del huracán Melissa por una calle de Black River, Jamaica, el 30 de octubre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) | Foto: AP

Su ubicación la expone directamente a fenómenos naturales provenientes del Caribe, como el huracán Melissa, que impactó de forma devastadora a finales de octubre de 2025.

Black River se encontraba prácticamente en la trayectoria del ojo del huracán, por lo que sufrió una marea de tormenta de hasta cinco metros y un impacto directo.

Las ráfagas arrancaron techos, destruyeron edificaciones históricas y dejaron casi toda la infraestructura local inservible.

Las consecuencias fueron graves: entre el 80 % y el 90 % de las viviendas resultaron dañadas, el hospital local perdió su techo y quedó sin suministro eléctrico, y los servicios básicos —agua, comunicaciones y transporte— colapsaron.

Personas se reúnen entre los escombros cerca de un puente en Black River, Jamaica, el 30 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa. (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo) | Foto: AP

Las carreteras se bloquearon por árboles y escombros, aislando a la población y dificultando las labores de rescate. Las autoridades debieron habilitar refugios temporales mientras se restablecían las condiciones mínimas para los habitantes.

En términos humanos y económicos, el paso de Melissa dejó al menos 19 personas fallecidas en Jamaica, siendo Black River uno de los puntos más golpeados.

Las pérdidas materiales se calculan en miles de millones de dólares jamaicanos, y la reconstrucción será lenta debido a la magnitud de los daños.

El gobierno y organizaciones internacionales iniciaron operaciones de ayuda para restablecer los servicios esenciales y apoyar a los desplazados, pero la recuperación completa del histórico puerto tomará tiempo.

Un hombre circula en bicicleta por una calle inundada de Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa. (Foto AP/Matias Delacroix) | Foto: AP

Ante los daños sufridos por hospitales en el oeste del país, sobre la costa sur y norte, el gobierno desplegará varios hospitales de campaña en los próximos días y semanas.

Los nosocomios del oeste del país sufrieron fuertes daños, en particular destrozos e inundaciones que afectaron el material hospitalario.