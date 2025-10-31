Suscribirse

Estados Unidos

Devastación desde el cielo: drones muestran la Jamaica arrasada por el huracán Melissa

Impactantes imágenes aéreas revelan barrios destruidos, cultivos inundados y comunidades aisladas tras el paso del ciclón más potente en la historia reciente de Jamaica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 8:49 p. m.
El paso del Huracán Melissa dejó un devastador panorama en Jamaica
El paso del Huracán Melissa dejó un devastador panorama en Jamaica. | Foto: Captura de pantalla X@webnotitarde

El huracán Melissa tocó tierra en la costa occidental de Jamaica con vientos de casi 300 km/h, dejando tras de sí un paisaje de destrucción cuyo impacto los drones captaron con crudeza, mientras miles de personas luchan por sobrevivir y la recuperación se vislumbra como un desafío monumental.

Contexto: Tragedia en Texas: desgarrador momento les arrebata la vida a dos menores

Colisión histórica

El huracán Melissa tocó tierra en la costa suroeste de Jamaica el martes 28 de octubre de 2025, con vientos sostenidos estimados de 300 km/h, lo que lo convierte en el ciclón más potente que ha golpeado el país en su historia registrada, de acuerdo con lo que informan medios como Le Monde y CBS News.

Las imágenes satelitales y de drones muestran con crudeza la magnitud del desastre: barrios costeros devastados, techos arrancados, cultivos sumergidos y carreteras transformadas en canales de lodo.

Secuelas vistas desde drones

Las imágenes tomadas por drones y distribuidas por medios como ABC News, capturan escenas que hablan por sí solas:

  • Barrios costeros con prácticamente todos los techos destruidos o arrancados.
  • Vehículos volcados, restos de casas, árboles quebrados y calles inundadas en zonas rurales y urbanas.
  • Campos agrícolas inundados, en una región donde Jamaica produce parte importante de su alimento, lo que anticipa un impacto alimentario y económico severo.

Impacto humano y económico

El primer balance preliminar indica que miles de personas han quedado sin hogares, mientras que grandes extensiones agrícolas pueden haber quedado arrasadas.

Por ejemplo, se estima que en St. Elizabeth, la denominada “despensa de Jamaica”, los cultivos se han visto seriamente comprometidos. A nivel económico, analistas estiman pérdidas entre 48.000 y 52.000 millones de dólares en toda la región del Caribe, con Jamaica como epicentro, conforme a lo que se dice en Business Insider.

Además, las autoridades ya han declarado que “el país entero es zona de desastre”.

Contexto: Video: así se inundó Nueva York tras fuertes lluvias en la ciudad previo a Halloween. Dos personas murieron

Melissa arrasa con otros países del Caribe

Jamaica no fue el único país afectado. En Cuba, Melissa obligó a evacuar a más de 735.000 personas en la parte oriental del país y provocó daños severos en infraestructura y cultivos.

Un hombre rescató a su perro en una balsa improvisada durante las inundaciones causadas por el huracán Melissa
Un hombre rescató a su perro en una balsa improvisada durante las inundaciones causadas por el huracán Melissa | Foto: Captura de pantalla X @AlertaNews24

En Haití, fuertes lluvias e inundaciones provocaron desbordamientos de ríos, dejando al menos 25 personas muertas y numerosas comunidades aisladas.

La República Dominicana también sufrió cortes de electricidad e inundaciones en zonas vulnerables.

Las autoridades locales y organismos internacionales hacen un llamado a la precaución y trabajan para coordinar ayuda humanitaria urgente, de acuerdo con lo que se informa en CBS News.

El Caribe enfrenta ahora la compleja tarea de recuperación tras un huracán de intensidad histórica.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reviven emotivo video de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “No necesitaba nada”

2. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

3. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

4. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

5. La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosHuracán MelissaJamaicacaribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.