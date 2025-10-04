Una tragedia rodeó a los habitantes de Angleton el sábado 4 de octubre en las horas de a madrugada.

Un niño de cuatro años y otro de 13 fueron las víctimas de una inesperada balacera que acabó con sus vidas.

En el mismo incidente, otros dos menores fueron alcanzados por las balas, por lo que resultaron con varias heridas de gravedad, de acuerdo con lo que ha dicho la Oficina del Sheriff de Brazoria.

¿Cómo sucedieron los hechos que llevaron a la muerte de los menores?

En la mañana del sábado, una calle de Angleton fue cerrada debido a la presencia de personal paramédico y de las autoridades locales.

Alrededor de las 6:30 a.m., la policía emitió un comunicado a través de su red social de Facebook, en el cual informaba que los agentes de la policía habían atendido un tiroteo.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con un trágico cuadro: dos menores, uno de cuatro y otro de 13, habían muerto por el impacto de las balas, mientras que dos más presentaban graves heridas.

Los niños heridos tienen ocho y nueve años, y fueron transportados por paramédicos, en helicóptero, debido a sus críticas condiciones de salud, dijeron las mismas autoridades del lugar.

Todavía no se sabe a cuáles hospitales fueron trasladados. “Afortunadamente, lo dos menores que fueron heridos están en condición estable”, de acuerdo con la vocera de las autoridades locales, Madison Polston.

Este caso hace reflexionar sobre el uso indiscriminado de armas y las consecuencias de su mala manipulación.

En el 2023, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades descubrió que 46.728 individuos murieron por violencia armada en el país.

Ese mismo año se reportaron más de 4.500 muertes en Texas por arma de fuego.

La Escuela Pública de Salud John Jap, en el 2023, reportó que hubo 2.563 muertes por arma de fuego en personas con edades de uno a 17 años.

La tragedia en Texas vuelve a poner sobre la mesa el peligro del porte de armas en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Lo que dicen las autoridades

La oficina del sheriff dijo en su post de Facebook que todos los sospechosos han sido detenidos y que, por el momento, no existe más peligro para la comunidad.

Polston informó que una mujer adulta fue arrestada en relación con el incidente y que la investigación sí fue en curso.

La oficina del sheriff de Barazoria dijo el sábado en una publicación de Facebook: “Mientras los detalles de la investigación se están llevando a cabo, la pérdida de dos niños bajo esta situación es una tragedia. Nuestras condolencias están con la familia y con todos aquellos que fueron afectados”.

Fox 26 Houston y KHOU11 reportaron que la oficina de la policía de Montgomery Country está ayudando con la investigación.