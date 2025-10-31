Video: así se inundó Nueva York tras fuertes lluvias en la ciudad previo a Halloween. Dos personas murieron

Una fuerte tormenta azotó Nueva York en la tarde - noche previa de Halloween, causando emergencias en varias partes de la ciudad e inundaciones considerables que quedaron registradas en video por habitantes de la Capital del Mundo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en Central Park cayeron cerca de 4,57 centímetros de agua, algo que no pasaba desde 1917.

Once again, New York City was hit by heavy rain — and the city’s infrastructure completely failed. Subway stations were flooded, water surged into train cars, and passengers were left stranded with nowhere to go. Major highways became rivers, parks turned into lakes, and… pic.twitter.com/cdG4QyxI6s — NYC Scoop (@NY_Scoop) October 31, 2025

En el aeropuerto La Guardia se registraron 5 centímetros de agua, superando los 3 centímetros que habían presentado en 1955.

Las zonas inundadas

El área de de Brooklyn fue una de las más afectadas, donde un hombre murió, al parecer, porque quedó atrapado en su sótano.

Reportes de testigos indican que el fallecido se disponía a rescatar a uno de sus perros, pero lamentablemente la intensidad de la inundación acabó con su vida.

“Un equipo de buceo recuperó el cuerpo de un hombre de 39 años después de que los bomberos recibieran una llamada sobre una persona atrapada en el sótano inundado de una casa de tres niveles en Brooklyn alrededor de las 4:30 de la tarde”, sostuvo la Policía de Nueva York. Las autoridades aun no han dado el registro de la otra persona fallecida.

Brooklyn: Kingston Avenue & Rutland Road, a man tragically drowned this afternoon inside a basement in Crown Heights as a powerful storm swept through New York City, causing massive flooding across several neighborhoods throughout the city.. According to reports, the victim went… pic.twitter.com/NQB3dO16w0 — NYC Scoop (@NY_Scoop) October 31, 2025

En los videos se observan inundaciones que tapan parte de los carros y convirtieron varias calles en zonas intransitables y peligrosas para las personas que se encontraban allí.

Por su parte, el alcalde Eric Adamas aseveró en una estación de radio local que “cuando ves la cantidad de agua que estaba cayendo, nuestros sistemas de alcantarillado simplemente no están construidos para manejar eso. Fue una lluvia constante, a lo largo de todo el tiempo”.

"Free and fast" busses will fix this.



It's a good time to remember that the MTA has spent $250B+ over the last decade and the NYC Municipal Water Authority is over $37B in debt.pic.twitter.com/PkVmqSzfcj — Reza Chowdhury (@RezaC1) October 30, 2025

Se pronostican fuertes vientos y posibilidad de más precipitaciones

Manhattan, Bronx, Richmond (Staten Island), Kings (Brooklyn), Nassau y Queens podrían ser impactados por fuertes vientos que combinados con la humedad, podría provocar nuevos sistemas de precipitaciones.

Las autoridades piden estar pendientes de las alertas de las agencias climáticas, ya que Nueva York sufre cuando las lluvias son constantes y pone en jaque su sistema hidráulico y de alcantarillado.