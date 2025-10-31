Suscribirse

Estados Unidos

Video: así se inundó Nueva York tras fuertes lluvias en la ciudad previo a Halloween. Dos personas murieron

Manhattan, Brooklyn y Queens sufrieron lluvias que causaron varias emergencias.

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 12:45 p. m.
Varias zonas del estado neoyorquino se inundaron tras lluvias constantes y fuertes en las horas de la tarde el jueves 30 de octubre. | Foto: Red social X: APINO

Una fuerte tormenta azotó Nueva York en la tarde - noche previa de Halloween, causando emergencias en varias partes de la ciudad e inundaciones considerables que quedaron registradas en video por habitantes de la Capital del Mundo.

Contexto: ncendio en el puente de Brooklyn paraliza Nueva York: un auto en llamas desató el caos en plena hora pico

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en Central Park cayeron cerca de 4,57 centímetros de agua, algo que no pasaba desde 1917.

En el aeropuerto La Guardia se registraron 5 centímetros de agua, superando los 3 centímetros que habían presentado en 1955.

Las zonas inundadas

El área de de Brooklyn fue una de las más afectadas, donde un hombre murió, al parecer, porque quedó atrapado en su sótano.

Reportes de testigos indican que el fallecido se disponía a rescatar a uno de sus perros, pero lamentablemente la intensidad de la inundación acabó con su vida.

Contexto: Nueva York toma medidas ante crisis de SNAP y destinará millones de dólares para el funcionamiento del programa. Así funcionará

“Un equipo de buceo recuperó el cuerpo de un hombre de 39 años después de que los bomberos recibieran una llamada sobre una persona atrapada en el sótano inundado de una casa de tres niveles en Brooklyn alrededor de las 4:30 de la tarde”, sostuvo la Policía de Nueva York. Las autoridades aun no han dado el registro de la otra persona fallecida.

En los videos se observan inundaciones que tapan parte de los carros y convirtieron varias calles en zonas intransitables y peligrosas para las personas que se encontraban allí.

Por su parte, el alcalde Eric Adamas aseveró en una estación de radio local que “cuando ves la cantidad de agua que estaba cayendo, nuestros sistemas de alcantarillado simplemente no están construidos para manejar eso. Fue una lluvia constante, a lo largo de todo el tiempo”.

Se pronostican fuertes vientos y posibilidad de más precipitaciones

Manhattan, Bronx, Richmond (Staten Island), Kings (Brooklyn), Nassau y Queens podrían ser impactados por fuertes vientos que combinados con la humedad, podría provocar nuevos sistemas de precipitaciones.

Las autoridades piden estar pendientes de las alertas de las agencias climáticas, ya que Nueva York sufre cuando las lluvias son constantes y pone en jaque su sistema hidráulico y de alcantarillado.

Aun así, se espera que el clima ceda a medida que pase el fin de semana, mientras que la ciudad se dispone a festejar Halloween.

