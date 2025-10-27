Suscribirse

Estados Unidos

Nueva York toma medidas ante crisis de SNAP y destinará millones de dólares para el funcionamiento del programa. Así funcionará

SNAP está al borde de la suspensión por el cierre de gobierno.

Redacción Mundo
27 de octubre de 2025, 9:32 p. m.
Ante la crisis de funcionamiento de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) debido al cierre de gobierno, Nueva York tomó medidas para que las subvenciones no se suspendan, al menos por un tiempo.

La gobernadora demócrata Kathy Hochul anunció que le inyectará 30 millones de dólares a la asistencia alimentaria, en función de gestionar la emergencia.

SNAP cubre alrededor de 3 millones de personas en Nueva York, quienes pueden acceder a alimentos de bajo costo a través de los subsidios del programa.

Lo que dice la gobernadora de Nueva York sobre SNAP

Kathy Hochul afirmó en un comunicado que “si bien he reiterado que ningún estado puede compensar estos recortes devastadores, me comprometo a garantizar que los neoyorquinos no pasen hambre durante las fiestas, y estoy tomando medidas para apoyar a las familias que sufren las consecuencias de la crueldad de los republicanos”.

Los republicanos en el Congreso votaron a favor de privar a millones de neoyorquinos de la atención médica y servicios vitales, y mi administración y los neoyorquinos seguirán exigiéndoles cuentas”, enfatizó Hochul.

Contexto: Gobierno federal anuncia cambios en el programa de asistencia alimentaria SNAP: restricciones y recortes a partir de noviembre

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos, más de 300.000 hogares perderían el beneficio por la Ley One Big Beautiful Bill, que recorta el presupuesto de varias ayudas sociales que requieren financiación federal.

SNAP dejaría de funcionar en noviembre

La falta de recursos por el cierre de gobierno obligaría al Departamento de Agricultura a suspender los pagos que benefician a más de 40 millones de personas en todo el país.

La senadora demócrata, Kirsten Gillibrand, asevera que “los republicanos en el Congreso han paralizado innecesariamente el gobierno y ahora se niegan a colaborar con los demócratas para mantener los beneficios que dan de comer a millones de neoyorquinos”.

“Es hora de que vuelvan al trabajo y finalmente empiecen a colaborar con los demócratas para reducir los costos para las familias trabajadoras”, enfatizó Gillibard, por las vacaciones que tomaron algunos representantes republicanos en medio de a contingencia.

Los estados han tenido que hacer maromas financieras para no marginar a ningún ciudadano que se abastezca de comida a través de SNAP, mientras que el cierre de gobierno ya es el segundo más largo de la historia de EE. UU.

