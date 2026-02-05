El SNAP remitiría a residentes ilegales al ICE: crece la preocupación en Estados Unidos

En medio de las tensiones que se viven en Estados Unidos por casos relacionados con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se enciende una nueva polémica por un proyecto de ley en Oklahoma.

De acuerdo con lo que se indica, este proyecto buscaría que se hagan controles migratorios a los solicitantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Si se encuentra que hay alguna persona dentro del programa que reside de manera ilegal en Estados Unidos, se informará al ICE.

Este proyecto de ley, número 4422, ha sido presentado por Kyle Hilbert, presidente de la Cámara de Representantes, y plantea que el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma (OKDHS) tendría que hacer una verificación del estatus migratorio de los solicitantes de algunos programas, entre los que se encuentra el SNAP, y otros como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Este tipo de medidas genera preocupación, pues se estima que solo en Oklahoma una cifra mayor a 650.000 habitantes había requerido algún tipo de beneficio para el año fiscal 2024, según informa Newsweek.

Para poder hacer las verificaciones, se haría uso del sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para el Acceso a los Derechos (SAVE), que a su vez es suministrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Hay que recordar que las tensiones por los operativos migratorios se han intensificado por la muerte de dos personas a manos del ICE en el estado de Minnesota. La muerte de Nicole Renee Good y Alex Pretti ocasionó gran indignación en todo Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo el mando del presidente Donald Trump, se ha caracterizado por promover políticas migratorias extremas como parte importante de su agenda política para el país norteamericano.

Recientemente se anunció la salida de 700 agentes migratorios de Minneapolis, ciudad que ha sido epicentro de manifestaciones en contra de las acciones violentas perpetradas por el ICE.

Aunque la situación es preocupante, el presidente gringo ha apoyado estos organismos migratorios afirmando:

“Lo único que quieren los patriotas de ICE es expulsarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones e instituciones mentales de donde vinieron, la mayoría en países extranjeros que entraron ilegalmente a Estados Unidos a través de la horrible política de fronteras abiertas del soñoliento Joe Biden”.

Por su parte, su esposa y primera dama de Estados Unidos dijo: “Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad. Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”.