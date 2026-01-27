Estados Unidos

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

La primera dama de los Estados Unidos se pronunció en un programa de televisión acerca de lo acontecido en Minnesota; invitó a protestar de manera pacífica.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

27 de enero de 2026, 7:25 p. m.
Melania Trump
Melania Trump Foto: Getty Images

El territorio norteamericano ha sido testigo de crecientes tensiones por casos en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado involucrados en la muerte de dos personas.

La primera dama Melania Trump se baja del podio después de hablar en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
Melania Trump, se pronuncia con lo de Minnesota. Foto: AP

En medio de todo esto, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, se pronunció a través del programa ‘Fox & Friends’ sobre el caso de Minneapolis, que ha generado conmoción a nivel internacional.

Dijo que “necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, y agregó que su “esposo, el presidente, tuvo ayer una excelente conversación con el gobernador y el alcalde; están trabajando juntos para que todo transcurra de manera pacífica y sin disturbios”.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis afirmó que “algunos agentes federales” saldrían de la ciudad y señaló que seguiría “presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación”.

Estudiantes ya no van a clase en Minnesota por miedo a los operativos migratorios, incluso siendo ciudadanos

Nicole Renee Good murió luego de que un agente del ICE le disparara a quemarropa. El mismo día del incidente, el alcalde de la ciudad se pronunció refiriéndose al ICE: “No están aquí para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, y agregó que “están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”.

Días después de la muerte de Nicole, el enfermero Alex Pretti fue víctima de otro ataque por parte del ICE, que acabó con su vida.Estas situaciones han provocado que personas salgan a manifestarse. Por ello, la primera dama dice: “Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si van a protestar, háganlo de manera pacífica”.

Jefe del ICE es citado por desacato de órdenes judiciales: “La paciencia de este tribunal se ha acabado”

Todo lo que ha ocurrido en Minnesota ha sido una de las causas para que estudiantes decidan no ir a clases por miedo, de acuerdo con lo que afirma la profesora Karen en una entrevista con RTVE: “Desde hace unas semanas, hay muchos estudiantes que ya no vienen a clase por miedo; están en casa porque sus familias prefieren que se queden ahí”.

Quienes protestan en Minnesota han pedido que ICE deje de realizar redadas en su estado.
Quienes protestan en Minnesota han pedido que ICE deje de realizar redadas en su estado. Foto: AFP

Melania Trump no ha sido la única figura pública importante que se ha pronunciado sobre este caso. Bill Clinton afirmó: “Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadounidense alzarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece a ‘Nosotros, el Pueblo’”.

Finalmente, un juez federal ha ordenado que el director del ICE comparezca, pues la agencia ha desacatado en diferentes ocasiones órdenes judiciales, e indicó que “la paciencia de este tribunal se ha acabado”.

