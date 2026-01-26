Estados Unidos

Estudiantes ya no van a clase en Minnesota por miedo a los operativos migratorios, incluso siendo ciudadanos

La profesora Karen relata que estudiantes prefieren no ir a clase por miedo en medio de las tensiones por operativos migratorios.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de enero de 2026, 8:58 p. m.
Estudiantes ya no van a clase.
Estudiantes ya no van a clase. Foto: Getty Images

Estados Unidos ha estado en el ojo del huracán por los recientes acontecimientos en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado involucrados en ataques con armas de fuego contra distintas personas.

En menos de tres semanas, estos ataques han sido la causa de que dos personas pierdan la vida y otras terminen heridas.

Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

A raíz de esto, las tensiones siguen en aumento. Por parte del Gobierno de Donald Trump se continúan apoyando las fuertes políticas migratorias, mientras que un sector importante rechaza el uso excesivo de la fuerza y, en ocasiones, la crueldad que se hace evidente en los operativos.

En una entrevista brindada por la profesora Karen a RTVE, quien trabaja en un instituto de Saint Paul, Minnesota, dio impactantes declaraciones.

En ellas afirma que una parte considerable de los estudiantes ha decidido no asistir a clase por miedo: “Desde hace unas semanas, hay muchos estudiantes que ya no vienen a clase por miedo”.

Esto demuestra el miedo generalizado que está presente al interior de los Estados Unidos. Dice Karen que “están en casa porque sus familias prefieren que se queden ahí”.

La profesora hace explícito que esto se está presentando pese a que “casi todos los estudiantes son ciudadanos, nacieron aquí, pero igualmente tienen miedo de ser perseguidos simplemente por ser latinos o de otras minorías como somalíes…”.

El mandatario Donald Trump, en algunas declaraciones, se ha referido a los somalíes afirmando que estos “no contribuyen nada”, diciendo además: “No los quiero en nuestro país, para ser sincero… su país no sirve por algo”.

Las fuertes palabras del mandatario han levantado críticas, pues estas pueden resultar discriminatorias y ser la causa de problemas sociales mucho más grandes al interior del territorio norteamericano.

Alex Pretti (izquierda) antes de ser asesinado por agentes del ICE en Mineápolis.
Alex Pretti (izquierda) antes de ser asesinado por agentes del ICE en Mineápolis. Foto: AFP/ @DANGJESSIE

Nicole Renee Good y Alex Pretti han sido las víctimas fatales que han dejado los ataques del ICE. Ambos fallecieron a causa de impactos de arma de fuego. La crudeza de estas situaciones ha hecho que muchas personas decidan manifestarse en contra de las acciones violentas del ICE.

Greg Bovino, el personaje detrás de la agresiva campaña de Donald Trump contra los inmigrantes

El domingo, cerca de 1000 personas salieron a manifestarse después del fallecimiento de Alex Pretti. Anna Parthun le dijo a la AFP: “Me enteré del tiroteo de Alex y vine con unas compañeras enfermeras que querían venir a rendir nuestros respetos”.

Bill Clinton se pronunció afirmando: “Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadounidense alzarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece a ‘Nosotros, el Pueblo’”.

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

La policía trabaja en la escena de un tiroteo. Se han registrado más de 500 tiroteos en lo que va del año

FILE - New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after the NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks Sunday, Feb. 1, 2015, in Glendale, Ariz. The Patriots won 28-24. Tom Brady has retired after winning seven Super Bowls and setting numerous passing records in an unprecedented 22-year-career. He made the announcement, Tuesday, Feb. 1, 2022, in a long post on Instagram. (AP/Michael Conroy, File)

