Estados Unidos ha estado en el ojo del huracán por los recientes acontecimientos en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado involucrados en ataques con armas de fuego contra distintas personas.

En menos de tres semanas, estos ataques han sido la causa de que dos personas pierdan la vida y otras terminen heridas.

A raíz de esto, las tensiones siguen en aumento. Por parte del Gobierno de Donald Trump se continúan apoyando las fuertes políticas migratorias, mientras que un sector importante rechaza el uso excesivo de la fuerza y, en ocasiones, la crueldad que se hace evidente en los operativos.

Karen, profesora en un instituto en Saint Paul, Minnesota:



"Desde hace unas semanas hay muchos estudiantes que ya no vienen a clase por miedo (...) Casi todos nacieron aquí, pero tienen miedo a ser perseguidos por ser latinos o de otras minorías"

En una entrevista brindada por la profesora Karen a RTVE, quien trabaja en un instituto de Saint Paul, Minnesota, dio impactantes declaraciones.

En ellas afirma que una parte considerable de los estudiantes ha decidido no asistir a clase por miedo: “Desde hace unas semanas, hay muchos estudiantes que ya no vienen a clase por miedo”.

Esto demuestra el miedo generalizado que está presente al interior de los Estados Unidos. Dice Karen que “están en casa porque sus familias prefieren que se queden ahí”.

La profesora hace explícito que esto se está presentando pese a que “casi todos los estudiantes son ciudadanos, nacieron aquí, pero igualmente tienen miedo de ser perseguidos simplemente por ser latinos o de otras minorías como somalíes…”.

El mandatario Donald Trump, en algunas declaraciones, se ha referido a los somalíes afirmando que estos “no contribuyen nada”, diciendo además: “No los quiero en nuestro país, para ser sincero… su país no sirve por algo”.

Las fuertes palabras del mandatario han levantado críticas, pues estas pueden resultar discriminatorias y ser la causa de problemas sociales mucho más grandes al interior del territorio norteamericano.

Alex Pretti (izquierda) antes de ser asesinado por agentes del ICE en Mineápolis.

Nicole Renee Good y Alex Pretti han sido las víctimas fatales que han dejado los ataques del ICE. Ambos fallecieron a causa de impactos de arma de fuego. La crudeza de estas situaciones ha hecho que muchas personas decidan manifestarse en contra de las acciones violentas del ICE.

El domingo, cerca de 1000 personas salieron a manifestarse después del fallecimiento de Alex Pretti. Anna Parthun le dijo a la AFP: “Me enteré del tiroteo de Alex y vine con unas compañeras enfermeras que querían venir a rendir nuestros respetos”.

Bill Clinton se pronunció afirmando: “Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadounidense alzarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece a ‘Nosotros, el Pueblo’”.