Mega audiencias: el plan de Trump con el que miles de colombianos que están en EE. UU. serían deportados

Desde que Donald Trump llegó al poder a principios de 2022, se ha caracterizado por sus fuertes políticas migratorias. Ahora, el foco está en las llamadas “mega audiencias”, una estrategia que comenzó a implementarse en algunas cortes migratorias y con la que aceleran los procesos de deportación de extranjeros.

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¿En qué consisten las mega audiencias?

Se trata de comparecencias masivas de más de 100 personas al mismo tiempo ante un juez. Con esta estrategia logran definir el futuro migratorio de una numerosa cantidad de extranjeros que permanecen irregularmente en Estados Unidos.

La alerta se informó cuando las cortes migratorias empezaron a programar audiencias colectivas conocidas como “Mega Master Hearings”, en las que decenas o cientos de inmigrantes comparecen simultáneamente.

La intención es reducir el enorme atraso acumulado en el sistema judicial migratorio y aumentar la velocidad con la que se toman decisiones sobre permanencia o deportación.

Mega audiencias en Estados Unidos. Foto: AP

Es importante precisar que, por el momento, las mega audiencias estarían dirigidas principalmente a inmigrantes sin abogado y a personas cuyos procesos judiciales estaban programados para fechas lejanas, entre 2027 y 2029, pero que ahora podrían ser adelantados.

Estas audiencias, que nacieron con el objetivo de definir rápidamente procesos represados, pueden afectar el debido proceso porque reducen el tiempo disponible para analizar cada caso individualmente. Por lo que se alertan los colombianos y todos los extranjeros que permanecen irregularmente en el país norteamericano.

Colombianos en Estados Unidos

El escenario de deportaciones genera preocupación en los colombianos debido a la cantidad de connacionales que permanecen irregularmente en Estados Unidos. Un informe reciente del Immigration Policy Institute estima que en el país norteamericano hay más de 4 millones de cafeteros.

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Mientras tanto, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han impulsado medidas para incrementar la productividad de los jueces migratorios y acelerar la resolución de expedientes, en medio de una presión por reducir los retrasos, luego de que se reportaran cientos de miles de solicitudes cada mes.

Aunque el gobierno estadounidense sostiene que las mega audiencias permitirán hacer más eficiente el sistema, organizaciones defensoras de inmigrantes aseguran que la medida podría aumentar el riesgo de deportaciones rápidas y limitar las garantías procesales de quienes buscan permanecer legalmente en Estados Unidos.

Por ahora, la iniciativa continúa expandiéndose en distintas jurisdicciones migratorias y se proyecta como una de las herramientas más relevantes de la nueva ofensiva migratoria de Trump, una política que miles de colombianos siguen con atención ante la posibilidad de que sus casos sean acelerados y resueltos antes de lo esperado.