A dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá comenzaron a anunciar medidas sanitarias coordinadas ante el aumento de alertas internacionales relacionadas con el virus del ébola en algunas regiones de África. Las disposiciones buscan reforzar controles de salud pública antes de la llegada masiva de aficionados al torneo.

EE.UU. prohibirá la entrada a extranjeros que hayan visitado países afectados por el brote de ébola

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el primer campeonato organizado conjuntamente por tres países y espera movilizar millones de visitantes durante varias semanas. Ante ese panorama, las autoridades norteamericanas adelantan trabajos en protocolos migratorios y sanitarios enfocados especialmente en viajeros procedentes de zonas consideradas de riesgo epidemiológico.

Estados Unidos, México y Canadá confirmaron que implementarán medidas de salud pública coordinadas para personas que lleguen desde regiones africanas con mayor riesgo de exposición al virus del ébola. Según el pronunciamiento trilateral, el objetivo es proteger a ciudadanos, turistas, deportistas y asistentes previstos para el Mundial 2026, sin afectar el flujo comercial y migratorio entre los tres países anfitriones.

Uno de los países donde hay mayores alertas es un rival de la Selección Colombia. Administración Trump ya había advertido. Foto: Getty Images

Aunque hasta el momento no se han anunciado restricciones generales de ingreso, las autoridades sanitarias sí anticiparon mayores controles para viajeros provenientes de determinadas zonas del continente africano, como la República Democrática del Congo (país que enfrentará a Colombia en la segunda fecha del torneo). Entre las medidas aparecen evaluaciones médicas, monitoreo epidemiológico y seguimiento preventivo a pasajeros internacionales.

Únicamente, Estados Unidos decidió limitar durante 30 días la entrada al país de personas que hayan estado en República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur en las últimas tres semanas.

Las autoridades de los tres países insistieron en que las medidas buscan actuar de forma preventiva y coordinada, evitando escenarios de emergencia sanitaria durante uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. “La salud y la seguridad de todas las personas en la región siguen siendo nuestra máxima prioridad mientras damos la bienvenida al mundo a Norteamérica”, anunciaron.

El virus del Ébola es una enfermedad grave causada por un filovirus que puede transmitirse mediante contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad puede provocar fiebre hemorrágica severa y tiene tasas de mortalidad elevadas en algunos brotes registrados históricamente en África.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) mantienen vigilancia epidemiológica permanente sobre posibles casos importados y recomiendan monitoreo especial en viajeros procedentes de países donde existan brotes activos.

Por su parte, la OMS ha hecho hincapié en reiteradas ocasiones que la detección temprana, el aislamiento de casos sospechosos y el rastreo de contactos son algunas de las principales herramientas para contener posibles brotes de ébola y evitar su propagación internacional.