Nueva jornada de disturbios frente a centro de detención de ICE en Nueva Jersey

Durante la noche del miércoles se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) frente a un centro federal de detención migratoria en Nueva York.

Imágenes | Huelga de hambre en un centro de detención de Nueva Jersey provoca fuerte protesta con enfrentamientos preocupantes

Las protestas se producen en medio de denuncias sobre presuntos malos tratos contra personas detenidas en las instalaciones y tras el inicio de una huelga de hambre por parte de varios de los reclusos.

Esta es la sexta jornada consecutiva de manifestaciones desde que activistas y abogados anunciaran el pasado viernes una huelga de hambre y laboral de personas detenidas en el centro Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey.

Familiares y representantes legales de algunos de los detenidos aseguraron que la protesta continúa activa.

Además, legisladores demócratas que visitaron las instalaciones durante la jornada del miércoles afirmaron haber encontrado condiciones “horribles” en el lugar. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó categóricamente las acusaciones sobre supuestas condiciones inaceptables dentro del centro.

De acuerdo con reportes y videos difundidos por Freedom News TV, los manifestantes ocuparon parte de la vía pública y levantaron barricadas improvisadas durante los enfrentamientos con agentes federales equipados con material antidisturbios.

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En las imágenes también se observa a algunos manifestantes utilizando conos de tránsito, colchones y fragmentos de madera como escudos y para bloquear zonas cercanas al centro de detención.

Según el mismo medio, las autoridades federales habrían utilizado bastones, gas pimienta y otros dispositivos de control de multitudes para dispersar a los asistentes.

Las movilizaciones completan seis días consecutivos en medio de reclamos por las condiciones dentro del centro del ICE. Foto: AP Photo/Andres Kudacki

Ante esta nueva ola de disturbios, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, informó que varios agentes del ICE desplegados en aeropuertos internacionales podrían ser trasladados a Nueva Jersey con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger el centro de detención.

“Esto muestra las prioridades de la izquierda demócrata cuando decide salir a manifestarse frente a un centro de detención donde tenemos recluidos a violadores, pederastas, asesinos y traficantes de drogas”, dijo el secretario en una reunión del gabinete el miércoles más temprano.

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“Es embarazoso que los políticos santuario de Nueva Jersey y los alborotadores anti-ICE hayan elegido pasar su fin de semana del Día de los Caídos difamando a las fuerzas del orden de ICE”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional a través de su cuenta en X.

“Nuestras fuerzas del orden de ICE continuarán trabajando todos los días para eliminar a los peligrosos criminales ilegales de Nueva Jersey y las comunidades estadounidenses”, añadió la entidad.