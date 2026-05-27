Crisis de agua en EE. UU.: 6 embalses en mínimos históricos

Datos federales del gobierno de Estados Unidos evidencian la crisis hídrica que ya empieza a encender alarmas en el país. Un reciente análisis reveló que seis importantes embalses del país registran sus niveles más bajos para un mes de mayo en al menos tres décadas, reflejando el impacto de sequía y calor.

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6 embalses en sus niveles más bajos en los últimos 30 años

El panel de control de almacenamiento de embalses de la Oficina de Recuperación, que monitorea los niveles de agua en más de 50 sitios importantes y los compara con datos históricos, identificó este preocupante hallazgo para Estados Unidos.

De acuerdo con el informe, a finales de mayo, seis embalses registraron su nivel más bajo para esa fecha en los últimos 30 años. Los embalses que destacan son:

Lake Mead

Lake Powell

Elephant Butte Reservoir

Navajo Reservoir

Flaming Gorge Reservoir

Blue Mesa Reservoir

Los ríos de EE. UU. también muestran sequía. Foto: Denver Post via Getty Images

Esto alertó a los expertos estadounidenses, quienes aseguran que estas reservas son fundamentales para el abastecimiento de agua, generación hidroeléctrica y actividades agrícolas en varios estados del oeste estadounidense.

La principal preocupación es que mayo suele ser una temporada de recuperación para los embalses debido al deshielo de nieve acumulada durante el invierno.

Sin embargo, este año los niveles continúan muy por debajo de los promedios históricos. Expertos también advierten que esto se debe a las sequías persistentes, altas temperaturas, menor acumulación de nieve, sobreuso del agua y cambio climático.

Los bajos niveles de agua podrían generar consecuencias directas en:

Producción hidroeléctrica

Abastecimiento urbano

Riego agrícola

Ecosistemas acuáticos

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En varias zonas del oeste estadounidense, los indicadores muestran reservas muy por debajo de los promedios históricos. Revelando el impacto y la trascendencia de lo que genera este hecho.

Estados y sectores impactados

Los diferentes embalses están distribuidos para varias ciudades; por ejemplo, Lake Mead y Lake Powell abastecen de agua a millones de personas en estados como:

California

Arizona

Nevada

Utah

Colorado.

Además, ambos embalses son claves para la generación de energía hidroeléctrica. Las agencias federales continúan evaluando medidas para administrar el recurso hídrico y evitar afectaciones mayores.

Las regiones más afectadas se concentran principalmente en el suroeste de Estados Unidos, la cuenca del río Colorado y las zonas áridas y semiáridas del oeste.

Aunque todavía no se anuncian medidas en contra de la emergencia, se espera la pronta reacción del Gobierno norteamericano, que debe anticiparse a las consecuencias que esto puede traer al país.