Así se clasifican las tormentas en Estados Unidos y cómo protegerse de ellas en esta temporada

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reporta la mayor cantidad de tormentas eléctricas entre mayo y julio; en este tiempo del año, se cambia de primavera a verano.

Para comprender los niveles es clave identificar los tiempos de cada uno, la relevancia y la “pulgada”, que es la unidad de medida que cuantifica la precipitación de lluvia en Estados Unidos.

La clasificación de estas tormentas es clave para identificar las diferencias, los riesgos y así poder comprender los 5 niveles de gravedad.

Clasificación de las tormentas

Nivel 1: implica una tormenta ligera, con media pulgada de lluvia y puede durar un par de horas o mucho menos.

Nivel 2: la tormenta es moderada, el pronóstico está entre media y 1 pulgada. En este nivel, pueden haber algunos cortes de energía.

Nivel 3: los cortes energéticos son numerosos y ya se identifica una tormenta fuerte con precipitaciones de 1 o 2 pulgadas de lluvia.

Nivel 4: gran tormenta con precipitaciones de 2 o 3 pulgadas de lluvia, ya incluyen algunas inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de energía generales.

Nivel 5: tormenta severa que implica precipitaciones de 3 pulgadas o más, causa inundaciones extremas, cortes de electricidad durante varios días y las carreteras se hacen intransitables.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

El servicio estadounidense encargado del clima indica que la primera acción que se debe tomar en el momento que se oye un trueno o relámpago es buscar refugio en una infraestructura que sea segura, puede ser un edificio sólido o un vehículo con techo rígido.

Permanecer en el refugio mientras se escuchan los truenos, alejarse de las puertas, ventanas, evitar contacto con aguas, tuberías y no salir de su lugar seguro durante 30 minutos, tras haber escuchado el último trueno.

No usar dispositivos electrónicos enchufados o aparatos que cuenten con algún tipo de cable. No obstante, también hay alertas para personas que en el momento coyuntural no tienen acceso a un refugio seguro.

Si no tiene un lugar en qué refugiarse, el Consejo de Seguridad de Rayos indica que debe evitar árboles aislados, objetos metálicos y cuerpos te agua. Además, agacharse con las piernas juntas.

¿Cuándo hay más tormentas eléctricas en Estados Unidos?

Cuando está finalizando la temporada de vientos (primavera), en estados unidos se suelen presentar picos climáticos, entre los que se incluyen tormentas eléctricas.

Cuando inicia el verano, se registra también una actividad considerable de rayos en Estados Unidos.