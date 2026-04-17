Un fuerte aguacero sorprendió este viernes 17 de abril de 2026 a Bogotá desde las primeras horas de la mañana, generando encharcamientos e inundaciones en varias vías de la capital del país y afectando de manera significativa la movilidad.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, a las 9:57 de la mañana se registraban precipitaciones sobre las localidades de Teusaquillo, San Cristóbal y Chapinero, lo que incrementó los riesgos de deslizamientos y complicó el tránsito en corredores ya saturados. Las autoridades advirtieron que la lluvia reduce la visibilidad y altera la capacidad de frenado de los vehículos, por lo que llamaron a la ciudadanía a conducir con extrema precaución y a mantenerse informada sobre las condiciones viales.

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Por su parte, la Alcaldía de Bogotá emitió un corte informativo a las 9:03 de la mañana indicando un encharcamiento en la localidad de Engativá, en la conectante de la avenida Boyacá hacia la avenida El Dorado sobre la calle 26 en dirección al occidente.

Esta zona, uno de los ejes viales más transitados del suroccidente de la ciudad, se vio colapsada por “espejos de agua” que dificultaron el paso de vehículos particulares y buses, disparando los tiempos de viaje.

Poco antes, a las 7:00 de la mañana, se reportó otra inundación en la localidad de Fontibón, donde se presentó un encharcamiento en la avenida Centenario con carrera 96, punto clave para el acceso a puertos industriales y zonas comerciales. Estas afectaciones se suman a la dinámica habitual de congestión en la hora pico, lo que derivó en kilómetros de retención vehicular y frustración entre los usuarios.

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El impacto de las fuertes lluvias también se sintió en el sistema de transporte público: la Administración distrital advirtió que las lluvias podían generar novedades en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio, lo que obliga a la ciudadanía a planificar sus recorridos con tiempo y consultar los recorridos alternos. En días recientes, corredores como la Autopista Norte, la calle 80 y la carrera Séptima ya han registrado encharcamientos que afectan tanto a buses del sistema como a peatones, situación que se repite cuando se presentan aguaceros intensos y prolongados.

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En medio de la temporada de lluvias, el Distrito mantiene activos los protocolos de respuesta articulados entre Idiger, Bomberos, la Secretaría de Movilidad y demás entes de emergencia, que atienden encharcamientos, deslizamientos y accidentes viales derivados de las lluvias.