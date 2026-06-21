Visita inesperada: oso andino ingresó a un condominio en La Calera y quedó registrado en video

Un encuentro poco común sorprendió a habitantes de un condominio en La Calera, Cundinamarca, luego de que un oso andino fuera captado mientras se acercaba a una zona residencial.

Según registros compartidos en redes sociales, incluso moviera una talanquera de acceso mientras una familia permanecía dentro de un vehículo.

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Un visitante de los bosques llegó hasta una zona habitada

Las imágenes generaron asombro entre los habitantes de la zona, quienes calificaron el momento como una muestra de la biodiversidad que aún permanece cerca de los ecosistemas de montaña del departamento.

Sin embargo, expertos ambientales advierten que estos encuentros requieren precaución y respeto por la fauna silvestre.

Aunque el video difundido en redes sociales muestra el comportamiento del animal, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme todos los detalles de la grabación, como la fecha exacta del ingreso al condominio o la identidad del conjunto residencial.

El registro coincide con otros avistamientos recientes de osos andinos en el municipio de La Calera, donde la presencia de esta especie ha sido monitoreada por autoridades ambientales debido a la cercanía entre áreas habitadas y corredores ecológicos.

A finales de abril de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó la presencia de un ejemplar juvenil cerca del casco urbano de La Calera.

Durante las verificaciones, los equipos especializados encontraron huellas y rastros biológicos del animal, y señalaron que podría estar desplazándose fuera de su zona habitual de protección.

#MÁGICO ✨️🐻💫 ¡Visita inesperada! Un oso andino fue captado ingresando a un condominio en La Calera (C/marca), donde incluso levantó la talanquera mientras una familia permanecía en su vehículo. Los testigos del encuentro agradecieron a la naturaleza por tan maravilloso… pic.twitter.com/fuaXJFJ1k7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 21, 2026

¿Por qué aparecen osos andinos cerca de las viviendas?

La Calera está ubicada en una zona estratégica de alta montaña, cercana a ecosistemas como bosques altoandinos y páramos que funcionan como corredores naturales para diferentes especies.

El oso andino, conocido también como oso de anteojos, es la única especie de oso presente en Suramérica y cumple una función importante en los ecosistemas porque contribuye a la dispersión de semillas y al equilibrio de los bosques donde habita.

Los expertos explican que la fragmentación del hábitat, los cambios en el uso del suelo y la expansión de actividades humanas pueden generar que algunos ejemplares recorran zonas cercanas a viviendas o vías en búsqueda de alimento o nuevas rutas de desplazamiento.

La CAR ha señalado que el oso andino no representa una amenaza directa para las personas si no se siente acorralado o en riesgo, pero una interacción inadecuada puede alterar su comportamiento y poner en peligro tanto al animal como a los habitantes.

El llamado de los especialistas es permitir que estos ejemplares continúen su recorrido natural y reportar cualquier presencia a las autoridades encargadas del manejo de fauna silvestre.