Walter Mercado: cifras de la suerte para ganarse la lotería el lunes 22 de junio

Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos. Aunque falleció en 2019, su legado permanece vigente gracias a su familia, que se encarga de difundir las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales siguen siendo esperados por miles de seguidores.

Para el lunes 22 de junio, se revelaron consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a varias personas en juegos de azar como chances y loterías.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada pone el foco en los límites personales. Aunque su disposición para ayudar suele ser una de sus fortalezas, las estrellas recomiendan equilibrar lo que entrega a otros y lo que recibe a cambio.

Números de suerte: 10, 22 y 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El entusiasmo será una de sus herramientas más fuertes durante el día. La energía favorece el aprendizaje, la preparación y el trabajo constante para alcanzar metas.

Números de suerte: 31, 5 y 8.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los asuntos relacionados con viajes, educación y crecimiento personal reciben una energía favorable. También aparecen señales positivas para temas legales, familiares o relacionados con bienes materiales.

Números de suerte: 13, 7 y 32.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Situaciones emocionales que parecían estancadas comienzan a mostrar señales de mejora. Sin embargo, la recomendación será avanzar con calma y evitar decisiones aceleradas.

Números de suerte: 8, 16 y 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las relaciones estarán marcadas por la necesidad de encontrar acuerdos y puntos medios. El día favorece conversaciones honestas y evita asumir compromisos difíciles de cumplir.

Números de suerte: 35, 26 y 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía invita a priorizar el bienestar personal. Viajes, experiencias nuevas y conversaciones enriquecedoras podrían convertirse en una fuente importante de crecimiento.

Números de suerte: 20, 6 y 33.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será una jornada para demostrar capacidades y avanzar en objetivos profesionales. También será relevante cuidar el descanso para mantener el equilibrio físico y mental.

Números de suerte: 10, 41 y 18.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las estrellas aconsejan moderación y mayor atención al bienestar físico. El trabajo exigirá más dedicación de la habitual y será importante evaluar si el camino actual sigue generando satisfacción.

Números de suerte: 52, 6 y 12.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día favorece las conversaciones pendientes y la claridad emocional. Resolver diferencias a tiempo evitará complicaciones futuras y fortalecerá vínculos importantes.

Números de suerte: 1, 29 y 38.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones sociales cobran fuerza y podrían abrir nuevas oportunidades personales. También será una jornada positiva para mostrarse con más confianza y compartir talentos.

Números de suerte: 17, 5 y 34.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Después de días de incertidumbre, llega una etapa con más energía y motivación para poner en marcha planes pendientes. Será momento de avanzar con decisión.

Números de suerte: 31, 43 y 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los temas sentimentales empiezan a encontrar dirección. Además, el apoyo de una persona cercana podría ser clave para tomar decisiones o avanzar en proyectos personales.

Números de suerte: 11, 50 y 25.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.