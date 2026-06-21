¿Hubo cambios en el E-14? Registraduría Nacional desmiente acusaciones hechas por el presidente Petro sobre el sistema electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a las afirmaciones hechas por el presidente colombiano Gustavo Petro en la red social X, en las que se señalaba una supuesta eliminación de la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” y el “consecutivo” en la plataforma de consulta de los formularios E-14.

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La entidad aclaró que dicha información no ha sido suprimida. Además, añadieron que los registros de digitalización y descarga de los formularios están debidamente almacenados en la metadata de los archivos disponibles para descarga masiva, los cuales pueden ser consultados por campañas políticas, órganos de control, misiones de observación y auditorías.

“Los registros de horas de digitalización y descarga de los formularios se encuentran debidamente consignados en la metadata de los archivos para descarga masiva, dispuestos tanto para las campañas políticas como para los órganos de control, las misiones de observación y las auditorias. Asimismo, esta información queda consignada en las bitácoras internas (logs) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a los procedimientos de trazabilidad institucional vigentes", se lee en el boletín de prensa difundido en redes sociales por la entidad.

En atención a las afirmaciones realizadas ayer a través de la red social X por el presidente de la República, Gustavo Petro, relacionadas con que la Registraduría Nacional del Estado Civil habría suprimido la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” y el “consecutivo” de la… pic.twitter.com/89P6XTSZ6w — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 21, 2026

Según la entidad, esta evidencia ya puede verificarse en los archivos de la primera vuelta presidencial y estará disponible igualmente para la segunda vuelta.

La Registraduría Nacional también aclaró que el “candado hash” no ha sido eliminado ni modificado, sino que sigue funcionando como un mecanismo de seguridad para garantizar la integridad de los archivos digitalizados.

Explicó que su funcionamiento varía según el canal de descarga: en el sistema SFTP para auditores de partidos, las imágenes de los formularios E-14 se entregan en archivos PDF con su nomenclatura original, manteniendo su integridad.

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Registrador nacional, Hernán Penagos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el visor ciudadano, cada descarga genera un código hash que verifica que el archivo no haya sido alterado y ayuda a proteger la plataforma frente a ataques automatizados. Además, en la descarga por filtros de mesas se aplica una ofuscación parcial de datos para evitar descargas masivas automatizadas y asegurar la disponibilidad del sistema.

En cuanto al “consecutivo”, la entidad señaló que en la elección actual solo se escruta una corporación (Presidencia), por lo que todas las actas corresponden a esa categoría, lo que explica diferencias en la forma en que se presentan los archivos frente a otros procesos electorales.

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“Respecto a la mención del ‘consecutivo’, se aclara que para la elección actual únicamente se está escrutando una (1) corporación, razón por la cual la totalidad de las actas corresponden a la categoría de Presidente. Esta circunstancia explica cualquier diferencia en la presentación o estructura del nombre de los archivos respecto a elecciones anteriores en las que se elegían múltiples corporaciones", concluye el documento de la entidad.