Con tan solo gas pimienta y un arma cortopunzante, hombre robó 42 millones de pesos en Kennedy

Este caso fue atendido por la Policía Metropolitana de Bogotá, que logró reaccionar de manera rápida gracias al apoyo de la ciudadanía, cuyos integrantes denunciaron e informaron oportunamente a las autoridades sobre lo ocurrido, lo que posteriormente terminó con la captura del presunto responsable del delito.

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El hecho se registró en la localidad de Kennedy, en un centro comercial del sector de Bellavista. Según informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el hombre fue capturado en flagrancia luego de que presuntamente intentara robar una maleta que contenía 42 millones de pesos a una mujer que iba a realizar una transacción bancaría.

En el informe compartido por las autoridades se menciona que el presunto delincuente usó gas pimienta y un arma cortopunzante para amenazar a la víctima y apoderarse del dinero.

Sin embargo, el plan del capturado se vio frustrado por las autoridades, ya que, cuando pretendía huir del sector con la millonaria suma de dinero, fue interceptado por los uniformados a pocos metros del lugar de los hechos, lo que terminó con su detención por el delito de hurto.

Durante el procedimiento se informó que fueron recuperados los 42 millones de pesos. Además, las autoridades incautaron el gas pimienta y el arma blanca que portaba el hombre. Asimismo, tras verificar su identidad, se pudo establecer que el detenido contaba con múltiples antecedentes por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Por su parte, también se pudo comprobar que el presunto delincuente ya había estado recluido en establecimientos carcelarios por delitos anteriores, por lo que, al recuperar su libertad, habría continuado delinquiendo.

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La Policía informó que el hombre ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto. Se espera que en los próximos días avance el proceso judicial y se realice la correspondiente imputación de cargos.

Por otro lado, este caso se conoce tras la desarticulación de la banda ‘Egolios’, señalada de atracar a comerciantes de la zona de San Andresito, en Bogotá, y a esmeralderos. Según las autoridades, esta estructura criminal habría robado millonarias sumas de dinero, dejando pérdidas cercanas a los 35.000 millones de pesos. Además, sus principales cabecillas, alias ‘Pinto’ y alias ‘La Mona’, figuraban en el cartel de los más buscados por homicidio.