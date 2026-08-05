La inmobiliaria de la SAE reportó ventas por $126.958 millones en su primer año: Amelia Pérez hizo graves denuncias desde Barranquilla

Desde Barranquilla, Activos por Colombia, que es la inmobiliaria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dio a conocer que durante su primer año de operación realizó ventas por $126.958.580.663 con inmuebles que fueron decomisados a narcotráficantes y otras personas que obtuvieron los mismos de manera irregular.

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De acuerdo con la información que dieron a conocer, la organización publicó en su plataforma digital 6.331 inmuebles, incluidos bienes valorados en $773.285 millones, cuyos cronogramas de comercialización ya fueron definidos para las próximas subastas electrónicas.

Según el balance, esta estrategia busca facilitar el acceso de los ciudadanos a la oferta inmobiliaria del Estado y fortalecer la transparencia en los procesos de venta.

El gerente general de Activos por Colombia, Abraham Katime, sostuvo que avanzan con el desarrollo de diferentes estrategias en la entidad.

“Hace un año iniciamos la construcción de un nuevo modelo de gestión pública empresarial basado en innovación, transformación digital y articulación institucional. Hoy no solo presentamos resultados; dejamos una organización con nuevas capacidades, preparada para seguir generando valor público y transformar la gestión del patrimonio inmobiliario del país”, indicó.

Abraham Katime, gerente de Activos por Colombia, junto a Amelia Pérez, presidenta de la SAE. Foto: Facebook Abraham Katime ORcasita

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La rendición de cuentas también permitió presentar los diez principales logros alcanzados por la entidad, entre ellos la redefinición de su modelo empresarial, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, la digitalización del inventario de bienes públicos y la consolidación de una estrategia orientada a generar valor económico y social mediante la administración eficiente del patrimonio estatal.

Y es que en medio de esta rendición de cuentas, Amelia Pérez, directora de la SAE, entregó detalles de una grave denuncia relacionada con unos inmuebles paralelos al inventario que hoy registran en el sistema.

“Es evidente que había un inventario escondido, un inventario que nadie conocía, solo aquellas mafias que pretendían comprarlo, venderlo, desaparecer los bienes, como se estaba haciendo por todo el país. Había, y hay todavía, SAE paralelas que estaban ofreciendo los bienes de la SAE. La idea es que queden todos publicados y que se evite la forma como algunos buscan extorsionar, chantajear y demás a las personas”, detalló.