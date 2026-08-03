Capturan a tres presuntos ladrones en Bogotá: el historial judicial que encontraron sorprendió a la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá sigue haciéndole frente a la delincuencia en la ciudad. En las últimas horas fueron capturados tres sujetos señalados de haber robado a un transeúnte con un arma de fuego, en el barrio San Miguel, localidad de Barrios Unidos.

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“Gracias a la rápida reacción de los uniformados y al apoyo oportuno de la ciudadanía, los presuntos responsables fueron ubicados e interceptados cuando intentaban huir del lugar. Durante el procedimiento se incautó una pistola traumática calibre 9 mm y se recuperaron elementos hurtados avaluados en 11 millones de pesos”, dijo el teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos.

Una vez fueron capturados, los policías quedaron atónitos al revisar el historial judicial de estos. Presentaban, según el oficial Beltrán, más de 19 anotaciones por robo.

“Los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Es importante resaltar que estas personas presentan más de 19 anotaciones por hurto”, indicó puntualmente el uniformado de la Policía.

Con más de 19 anotaciones, terminaron nuevamente capturados.



En #BarriosUnidos, la oportuna reacción de nuestros uniformados permitió frustrar un atraco, recuperar los elementos hurtados e incautar un arma traumática. pic.twitter.com/M8n7STHxPG — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 3, 2026

A propósito del caso anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó el pasado martes, 28 de julio, que uniformados del CAI Puente Aranda habían capturado a tres mujeres que, presuntamente, bajo la modalidad de cosquilleo, estaban robando celulares en medio de un evento masivo en el barrio La Florida, localidad de Engativá, en Bogotá.

El mayor Camilo Martínez, comandante de la Estación de Policía Puente Aranda (e), indicó que, gracias a una alerta emitida por la central de radio, llegaron hasta un establecimiento donde mantenían retenidas a las presuntas responsables de los robos.

Las tres mujeres capturadas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Posteriormente, los uniformados requisaron a las tres mujeres y les hallaron en su poder siete celulares de diferentes marcas.

“Es de resaltar que, durante el procedimiento, varios ciudadanos asistentes al evento, incluyendo a una extranjera, se acercaron y reconocieron plenamente los dispositivos recuperados como de su propiedad”, destacó la Policía Metropolitana de Bogotá.